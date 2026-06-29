Actualité
Le camp des mineurs isolés au square Sainte-Marie Perrin, à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Après une rencontre avec la Métropole de Lyon, les jeunes du campement des Chartreux toujours "sans solution"

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • Des jeunes du campement des Chartreux ont rencontré, jeudi 25 juin, la Métropole de Lyon pour exposer leurs conditions de vie et demander une mise à l’abri d’urgence. La collectivité a refusé, considérant ces jeunes comme majeurs, ce qui ne relève donc pas de ses compétences.

    Alors que des chaleurs exceptionnelles ont touché Lyon la semaine passée, la mairie du 1er arrondissement avait interpellé l’État et la Métropole de Lyon, jeudi 25 juin, pour mettre en urgence à l’abri les jeunes du campement des Chartreux. En réponse, la préfecture du Rhône annonçait qu’un deuxième site allait ouvrir pour héberger les personnes vulnérables, ajoutant que ces jeunes pouvaient bénéficier du dispositif en passant par le 115.

    Lire aussi : Canicule à Lyon : la mairie du 1er arrondissement demande la mise à l’abri des jeunes du campement des Chartreux

    La Métropole de Lyon refuse de les prendre en charge

    Le même jour, des jeunes du campement rencontraient la Métropole de Lyon, aux côtés du collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse. Une rencontre "bienveillante", selon le communiqué diffusé ce week-end, lors de laquelle les jeunes ont pu "exposer longuement leurs conditions de survie qu'aucun humain ne devrait avoir à subir, l'impact sans précédent sur leur santé mentale et physique et le sort qui leur est fait", mais également "leur expérience des préjugés arbitraires et à charge intervenant dans leurs évaluations de minorité."

    Les jeunes représentants ont ainsi réitéré leur demande de prise en charge et de mise à l’abri, ce que la collectivité a refusé. "Elle a repris le discours rodé qui consiste à refuser de considérer ces jeunes comme des mineurs en recours, les considérant comme majeurs et ne relevant donc pas de leur compétence", détaille le communiqué de Soutiens/Migrants Croix-Rousse. Et d'ajouter : "Elle a concédé qu'ils étaient dans une zone grise vu le refus de la préfecture de les prendre en charge puisqu’ils sont/puisqu'elle les considèrent mineurs."

    La Métropole de Lyon aurait toutefois fait une série de propositions, notamment celle de jouer un rôle de "facilitation" avec les autres partenaires, "tout en semblant peu disposée à envisager la participation à l'ouverture d'un gymnase en urgence co-financé par Mairie, Métropole, Préfecture", déplore le collectif, "d’étudier" les possibilités pour la gratuité des transports ou de voir "comment intervenir sur les délais de recours."

    Des réponses attendues avant le 14 juillet

    Le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse regrette enfin "l’absence de solutions immédiates", mais attend un retour de la Métropole de Lyon "avant le 14 juillet." "Un contact téléphonique régulier est maintenu", ajoute-t-il. Et de conclure : "En attendant, chaque nouveau jour de plus sous cette canicule invivable est une souffrance et une mise en danger sans précédent, pour chacun de ces jeunes au campement. Dans l' attente d'un drame pour agir ?"

    Lire aussi : Lyon : les mineurs du jardin des Chartreux obligés de quitter l'église Saint-Polycarpe

    à lire également
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Les jeunes élus des Conseils d'arrondissement achèvent leur mandat à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Les jeunes élus des Conseils d'arrondissement achèvent leur mandat à Lyon 11:55
    Après une rencontre avec la Métropole de Lyon, les jeunes du campement des Chartreux toujours "sans solution" 11:22
    Les magistrats du tribunal judiciaire se mobilisent à Lyon.
    Les magistrats du tribunal judiciaire mobilisés ce lundi à Lyon 10:58
    Ligne du tramway T1 à Lyon
    À Lyon, les lignes de tramway T1 et T4 perturbées en soirée 10:25
    La métropole de Lyon secouée par des coups de feu ce week-end 09:50
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Météo à Lyon : une semaine de répit avant le retour de la chaleur ? 09:23
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Un homme blessé par balles en pleine rue dans le 7e arrondissement de Lyon 08:46
    "Pourquoi attendre encore six mois" : une association demande à la Métropole de Lyon d'agir pour la Presqu'île 08:21
    Michele Kang a bien racheté l'Olympique Lyonnais 07:58
    Président et actionnaire majoritaire, Tony Parker va devenir entraineur de l'Asvel 07:40
    Orages et canicule : 10 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:35
    Un lundi entre soleil et orages à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus 07:14
    Philippe Prieto
    Article payant Philippe Prieto : “À Lyon, le besoin de sécurité est légitime” 28/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut