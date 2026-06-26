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Bertrand Menay
Bertrand Menay. Crédit : Cour d’appel de Lyon

Bertrand Menay succède à Catherine Pautrat et devient président de la Cour d'appel de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Bertrand Menay, nouveau premier président de la Cour d'appel de Lyon, sera officiellement présenté lors d'une audience prévue le 9 juillet.

    Bertrand Menay a été nommé, puis installé, en tant que premier président de la Cour d'appel de Lyon lundi 15 juin. Il succède à Catherine Pautrat, désormais première présidente de la Cour d'appel de Douai dans les Hauts-de-France. Le nouveau président sera officiellement présenté au ressort lors de l’audience solennelle qui se tiendra le jeudi 9 juillet 2026, dans la salle des pas perdus.

    Diplômé de l'Ecole nationale de la magistrature, Bertrand Menay a débuté sa carrière en tant que juge au tribunal d'instance de Toul en 1994, avant de rejoindre la Cour d'appel de Nancy en tant que juge placé auprès du premier président. Il a entre autres, été président du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc de 2003 à 2005, président du tribunal de grande instance d’Epinal de 2010 à 2013, inspecteur de la justice en 2013 et président du tribunal judiciaire de Versailles.

    Il est également chevalier de la Légion d’honneur et chevalier de l’ordre national du Mérite.

    Lire aussi : Catherine Pautrat, première femme présidente de la cour d’appel de Lyon, va quitter ses fonctions

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