Les inscriptions sont ouvertes pour la 48e édition des Worldskills 

Les inscriptions pour les Worldskills sont désormais ouvertes et se termineront le 31 juillet prochain. La 48e édition de cette compétition internationale des métiers se déroulera en Auvergne-Rhône-Alpes en octobre 2024.

Tous les deux ans, la compétition Worldskills met à l’honneur le savoir-faire et, ce jeudi, les inscriptions viennent d’ouvrir pour participer à la 48e édition. Les inscriptions s’achèveront le 31 juillet 2024. Cette année, c’est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui accueillera la compétition en octobre prochain.

Comment participer ?

Pour participer au concours, les candidats doivent être nés à partir du 1er janvier 2004, peu importe leur situation, qu’ils soient apprentis, étudiants ou encore salariés, et ayant "le goût du challenge et la volonté de représenter leur métier."

La compétition s’intéressera à 68 métiers ouverts en région et de plusieurs secteurs différents : mobilités, hôtellerie, restauration, propreté, service et proximité, saveur, végétal, art, construction, communication et numérique et enfin, industrie. À la clé, les candidats peuvent rejoindre l’équipe régionale Auvergne-Rhône-Alpes et décrocher une place au sein de l’équipe de France des Métier pour la prochaine compétition internationale.

Les finales nationales en octobre 2025

Les pré-sélections et les sélections régionales se dérouleront d’octobre 2024 à février 2025. Puis trois stages de "préparation physique et mentale" se tiendront de mars à septembre 2025, avant les finales nationales à Marseille du 16 au 18 octobre 2025.

Lors de la précédente édition, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait décroché pas moins de 49 médailles, dont neuf médailles d’or.