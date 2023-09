Le ministre de l'Education, Gabriel Attal, à Lyon ce samedi

Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, se rendra à Eurexpo à Chassieu pour les Worldskills.

Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale et de la jeunesse sera à Eurexpo Lyon ce samedi à l'occasion de la compétition nationale des métiers organisée par Worldskills France.

Il sera aux côtés de Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Carole Grandjean, ministre chargée de l'Enseignement et de la formation pressionnelle.

Gabriel Attal sera accueilli en matinée par la présidente de Worldskills France, puis il visitera la compétition.