Cyrille Huttin, un jeune tailleur de pierre aindinois venu dérocher l'or aux Worldskills

À travers 69 métiers, 800 jeunes ont commencé à s’affronter lors des Worldskills France organisés à Lyon pour montrer l’étendue de leur talent et décrocher une place en équipe de France.

Le bruit crissant de la pelle sur le sable, celui fracassant du marteau contre la pierre et le claquement des ciseaux sectionnant une tige de fleur, témoignent de l’excellence des Worldskills France. De stand en stand, depuis jeudi 14 septembre, 800 jeunes s’affrontent à la sueur de leur front, pour devenir le meilleur français dans leur discipline respective. As de la boucherie, de la métallurgie ou du vêtement sur mesure, ils sont réunis à Eurexpo jusqu'au 16 septembre pour en découdre.

Une longue journée d'épreuve

Pour la première journée de compétition, à 23 ans, Cyrille Huttin, un jeune tailleur de pierre originaire de l'Ain, s'est vu demander de construire une chaise en pierre. Un véritable défi pour ce salarié de la SARL Éric Hafliger, qui reconnaît avoir en plus subi la pression de l'épreuve, "au début je regardais un peu partout avec le monde et l’après-midi j’ai réussi à me mettre dans ma bulle", explique le champion de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jamais très loin de son poulain, son entraîneur Alain Bontant veille au grain pendant l'épreuve. L’ancien médaillé d’or des Worldskills France et monde essaye de transmettre son expérience à Cyrille Huttin. "Continue comme ça", "enlève ton masque", les mots rassurants et les conseils affluent au fil des heures. Un soutien quasiment essentiel pour le jeune compétiteur, qui explique "on est une équipe, il me rassure, parfois je pense être dans les choux et au final il me dit que ça va".

À l'issue de cette épreuve éprouvante pour l’ensemble de son corps, Cyrille Huttin nous confiait "je suis assez content de mon travail, maintenant j'ai envie de manger et de dormir". Reste à savoir si cela sera suffisant pour décrocher l'une des six places de la finale de taille de pierre prévue samedi. "Il a un très bon niveau, des bonnes compétences, on espère au moins avoir le podium", souffle Alain Bontant.

Une découverte de nombreux métiers

Le métier de tailleur de pierre constitue un des 69 métiers, présentés sur place. Non loin du stand de Cyrille Huttin, les concurrents ne sont pas debout, mais au contraire au plus près du sol. Et pour cause, ils sont soliers. "Je ne sais même pas si le mot est dans le dictionnaire, mais c’est un métier qui regroupe tous les revêtements de sol en passant du PVC à la moquette", lâche en souriant l'un des jurys de la compétition, Damien Halleper. Cet ancien Meilleur ouvrier de France (MOF), scrute les moindres gestes de l’ensemble des compétiteurs, "ils doivent faire un revêtement de sol avec des traçages pour tenter de gagner le titre suprême", explique-t-il .

Les soliers durant l'épreuve, jeudi 14 septembre. @MartinGaboriau

Pour cette première journée de compétition, les allées d'Eurexpo sont pleines, beaucoup de collégiens et d'étudiants étant venus découvrir les métiers présentés. Sourire aux lèvres et avec une certaine admiration, Camille Roche, étudiante en boucherie, observe la compétition de son métier. Cette année, tous les concurrents sont des hommes, mais cette jeune Lilloise espère bien faire changer les choses à l'avenir. "On veut aussi montrer que les femmes sont présentes dans ce métier et ça commence par les Worldskills", déclare-t-elle. Pour elle, l’ambition est claire, participer l’année prochaine et obtenir une médaille pour la 48e édition de cette complétion nationale.

Pour rappel, l’année prochaine les Worldskills mondiales se dérouleront à Lyon, du 10 au 15 septembre.

