Woldskills France : mettre en avant "l’excellence à la française"

La compétition nationale des métiers va poser ses valises à Lyon en septembre durant trois jours afin de mettre en avant plus de 800 compétiteurs représentants 69 métiers différents.

À un peu plus de deux mois du top départ de la 47e compétition WorldSkills France (14 au 16 septembre), la région Auvergne-Rhône-Alpes connaît ses représentants pour espérer aller glaner les médailles d’or sur les différents métiers. "Notre région a remporté le plus de médailles l’année dernière et on espère poursuivre en 2023", appuie Hélène Duvivier, vice-présidente aux relations européennes de la Métropole de Lyon.

69 métiers représentés

Durant trois jours de compétitions, des jeunes de moins de 26 ans vont s’affronter à Eurexpo pour essayer de décrocher le titre national. De la cybersécurité en passant par la robotique mobile ou encore le service en salle, les 800 compétiteurs représentant leur région vont tenter d’accéder à l’équipe de France en plus du trophée. Parmi les centaines de participants, 82 jeunes sont issus de l’équipe de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Je m’entraîne en amont pour être prête le jour J", souligne Pauline Laurent, maroquinière. Par chance, la maroquinerie vient tout juste d’être intégrée à la compétition 2023.

Avant d’accéder à cette compétition nationale, les jeunes talents du pays ont dû passer une sélection régionale. Organisés dans les 15 régions de France métropolitaine d’outre-mer, la concurrence était déjà rude parmi les plusieurs milliers de candidats. "Nous étions 20 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’était dur, mais ça l’a fait", affirme Marius Perrier spécialisé dans la création de jeux vidéo.

Accéder à l’équipe de France et à la coupe du monde

En plus de la pression de l’évènement où plus de 100 000 visiteurs sont attendus, les participants vont devoir travailler vite et bien. "Produire un travail peut parfois demander des jours, la il va falloir le faire très rapidement", exprime Vivien Bernier, positionné sur l’épreuve de métallerie. Pour canaliser le stress dû au Woldskills, les compétiteurs font des exercices de sophrologie, "cela nous détend pour être le plus performant lors de la compétition", souligne Marius Perrier.

À la fin de la compétition, certains pourront monter sur le podium. Les médaillés seront sélectionnables pour intégrer l’équipe de France et pourront défendre les couleurs du pays lors de la compétition mondiale et européenne. "La médaille d’or ira aux mondiaux et la médaille d’argent ira à la compétition européenne", Jean-Luc Herbert, vice-président de Worldskills.

Par chance pour les Lyonnais, la compétition mondiale se tiendra dans la capitale des Gaules du 10 au 15 septembre 2024. Sacré champion de France puis champion du monde dans son pays pourraient être une bonne idée pour l’ensemble des participants.

