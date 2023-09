Finales Worldskills : Auvergne-Rhône-Alpes en tête des régions de France

Pour les finales France du plus grand concours des métiers au monde, qui se sont déroulées à Lyon, les jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes montent sur la première marche du podium, avec 49 médailles récoltées.

Les résultats des finales nationales des Worldskills sont tombés. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est particulièrement illustrée en glanant 49 médailles (9 en or, 11 en argent, 10 de bronze et 19 d'excellence).

Une récolte pléthorique qui lui permet de prendre la tête du classement français.

Au total, ils sont 237 lauréats de 18 régions. Auvergne-Rhône-Alpes rafle donc 20,5% des médailles.

Les finales nationales des Worldskills, c'était plus de 800 jeunes, en formation ou professionnels, de moins de 23 ans s'affrontant pendant trois jours à Eurexpo Lyon dans 69 métiers.

🥇 Médailles d'or Auvergne-Rhône-Alpes

Alimentation

Dylan FREITAS DOS SANTOS – Sommellerie

Laura HARNOIS – Cuisine

Bâtiment et travaux publics

Timmy TEMPERE et Yohan BEAL – Construction béton armé

Paul DEJEUX – Ebénisterie

Communication et numérique

Fadilla MECHETI-SELMI – 3D Digital Game Art

Clément HAMADA et Nathan LECAILLE – Cybersécurité

Lucas GOSGNACH – Web technologies

Industrie

Lazhar BENCHELLOUG et Hugo MARQUEZ – Industrie 4.0

Service

Tess IPPOLITO – Visual merchandising

🥈 Médailles d'argent Auvergne-Rhône-Alpes

Automobile et engins

Romain LEROUX – Technologie véhicules industriels

Rémi PLASSE – Tôlerie-carrosserie

Bâtiment et travaux publics

Axel GIUSTA – Solier

Cyrille UTIN – Taille de pierre

Lire aussi : Cyrille Huttin, un jeune tailleur de pierre aindinois venu dérocher l'or aux Worldskills

Service

Elise LECOMTE – Mode et création

Communication et numérique

Marius PERRIER – 3D Digital Game Art

William MACHECOURT – Solutions logicielles en entreprise – ERP

Industrie

Mathis GIRAULT – Maintenance aéronautique

Albert RODRIGUEZ – CAO-ingénierie mécanique

Michael SABATIER – Electronique

Corentin BARGE – Tournage

🥉 Médailles de bronze Auvergne-Rhône-Alpes

Automobile et engins

Pierrick BOURGIN – Peinture automobile

Mathéis CARROT – Technologie automobile

Bâtiment et travaux publics

Paul CASTAGNE – Charpente

Théo PAYAT – Maçonnerie

Industrie

Léa BREYNAT et Alexis UHLMANN COUTHION – Robotique mobile

Service

Romain CHIKIROU et Nathan DAVIET – Challenge entrepreneurial

Mamadou BAH – Métiers de la propreté

Richard FRANCESCHINI – Réceptionniste d’hôtellerie

Fantin VERGNE – Bijouterie-Joaillerie

Pauline LAURENT – Maroquinerie

🏅 Médailles d'excellence Auvergne-Rhône-Alpes

Alimentation

Yvan BOREL – Boucherie

Antoine PIQUET – Boulangerie

Maïlys MAFFRE – Pâtisserie-confiserie

Automobile et engins

Samuel CLERC – Cycle et motocycle

Industrie

Hugo TURPIN et Ilyas MEKHAIR – Mécatronique

Clément CHALET – Réfrigération technique

Enzo DARCEY – Soudage

Végétal

Quentin BOILLAUD – Horticulture

Bâtiment et travaux publics

Théo JOYEUX & William DESSAINTJEAN – Aménagement urbain et réseaux de canalisations

Alexis VARVIER – Carrelage

Chanra RANN – Construction digitale

Charles REDOU – Couverture métallique

Loïck LEBON – Miroiterie

Alban VILLEMAGNE – Installation électrique

Bastian MASCLET – Peinture et décoration

Emy SEEBERT – Plâtrerie et construction sèche

Vivien BERRIER – Métallerie

Samuel BROSSE – Plomberie et chauffage

Service

Flore CLARA – Coiffure