La Métropole de Lyon a communiqué ce lundi 30 mars sur la liste des délégations confiées aux 25 vice-présidents choisis par Véronique Sarselli jeudi dernier. Jean-Michel Aulas, 1er vice-président, hérite du rayonnement métropolitain et des grands projets.
Depuis jeudi et l'élection de Véronique Sarselli à la tête de la Métropole de Lyon, l'annonce était attendue. Qui de Jean-Michel Aulas, Gilles Gascon, Laure Cédat ou encore Pierre Olivier allaient hériter de la sécurité, des transports ou de l'économie ? Ce lundi 30 mars, la Métropole de Lyon a communiqué sur la liste des délégations confiées aux 25 vice-présidents choisis par la nouvelle patronne de la collectivité, marquant officiellement le début de son mandat.
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Une organisation qui, selon la Métropole, "traduit une volonté claire : assurer une répartition cohérente des compétences, au service d’une action publique lisible, efficace et pleinement ancrée dans les priorités du territoire." "Chaque délégation a été pensée pour répondre aux enjeux majeurs de la Métropole de Lyon, en lien étroit avec les attentes exprimées par les habitants et les communes" poursuit la collectivité qui estime que l'équipe ainsi constituée "incarne un engagement collectif au service de l’intérêt général, avec une méthode fondée sur le dialogue, la responsabilité et la proximité."
Ainsi, Jean-Michel Aulas, 1er vice-président hérite du rayonnement et des partenariats métropolitains ainsi que l'innovation et les grands projets. Laurence Fautra, 2e vice-présidente sera chargée de la santé, de la prévention et de l'accès aux soins. Si Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon s'est vu confier la voirie, la fluidité du trafic et la "circulation intelligentes", c'est Jérémie Bréaud, maire LR de Bron, qui sera vice-président délégué à la sécurité globale.
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Une nouvelle équipe répartie en six grands pôles (Stratégie financière, Transition et Aménagement, Mobilités Infrastructures et Sécurité, Economiques, Solidarité et Service aux habitants) autour de Véronique Sarselli qui devrait permettre de "conduire les politiques publiques métropolitaines avec exigence et pragmatisme, au bénéfice de l’ensemble des habitants de Métropole de Lyon" conclut la collectivité dans son communiqué.
La liste des 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon :
- Jean-Michel AULAS • 1er vice-président délégué au rayonnement et aux partenariats métropolitains, à l’innovation et en charge des grands projets
- Laurence FAUTRA • 2ème vice-présidente déléguée à la santé, à la prévention et l’accès aux soins et l’offre de soins territoriale
- Emmanuel IMBERTON • 3ème vice-président délégué à l’économie, l’emploi et l’insertion professionnelle
- Nicole SIBEUD • 4ème vice-présidente déléguée à l’urbanisme et à la stratégie foncière
- Gilles GASCON • 5ème vice-président délégué aux mobilités, aux transports en commun et à la performance du réseau
- Marie-Hélène MATHIEU • 6ème vice-présidente déléguée au commerce, à l’artisanat, à l’économie de proximité
- Pascal ROTHÉ • 7ème vice-président délégué aux finances, à la commande publique, à l’évaluation des politiques publiques et au numérique
- Laure CÉDAT • 8ème vice-présidente déléguée à la culture, la création et aux initiatives territoriales
- Jérémie BRÉAUD • 9ème vice-président délégué à la sécurité globale, la tranquillité publique, la coordination avec les polices municipales
- Angélique ENDERLIN • 10ème vice-présidente déléguée à l’autonomie et aux personnes âgées
- Pierre OLIVER • 11ème vice-président délégué à la voirie, aux circulations intelligentes et à la fluidité du trafic
- Béatrice DE MONTILLE • 12ème vice-présidente déléguée à la propreté urbaine et qualité de l’espace public
- Jérôme MOROGE • 13ème vice-président délégué au sport, à la jeunesse, aux équipements etrayonnement sportif métropolitain
- Sarah PEILLON • 14ème vice-présidente déléguée aux collèges, à l’excellence éducative et au devoir demémoire
- Alexandre VINCENDET • 15ème vice-président délégué à l’habitat, au renouvellement urbain et à la politique de la ville
- Myriam BENCHARAA • 16ème vice-présidente déléguée à l’administration générale, aux ressources humaineset relations sociales et aux affaires européennes
- Bastien JOINT • 17ème vice-président délégué à l’agriculture, l’efficacité environnementale, la nature en ville et la souveraineté alimentaire
- Sandrine CHADIER • 18ème vice-présidente déléguée à la cohésion et l’égalité territoriale et aux relations avec les communes
- Christophe GEOURJON • 19ème vice-président délégué aux politiques de transition énergétique, à la gestion et valorisation des déchets et à l’adaptation climatique
- Claire POUZIN • 20ème vice-présidente déléguée à l’offre de logement, dynamique résidentielle, immobilier public
- Pascal CHARMOT • 21ème vice-président délégué au handicap, au soutien aux aidants et aux politiquesinclusives
- Nathalie FRIER • 22ème vice-présidente déléguée à la petite enfance, la protection de l’enfance, à la lutte contre les violences intrafamiliales et à l’accompagnement des familles
- Emmanuel HAMELIN • 23ème vice-président délégué à l’enseignement supérieur, la formation et les filièresd’excellence
- Laurence CROIZIER • 24ème vice-présidente déléguée à l’eau et l’assainissement, à la qualité environnementale et aux fleuves Rhône-Saône
- Olivier ARAUJO • 25ème vice-président délégué aux relations internationales et au tourisme
A l'attention de M. Jérémie BRÉAUD.
Oui à une POLICE des transports.
Il faut supprimer les polices Municipales et les remplacer par une seule POLICE METROPOLITAINE.
Il faut mutualiser les moyens et les effectifs, afin d’augmenter l’efficacité, sans augmenter les couts.
Beaucoup de communes n'ont pas les moyens financiers, pour une police Municipale efficace.
Les Maires de ces communes, devraient confier cette mission a la METROPOLE.
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Il faut que les députés modifient la loi si nécessaire, afin de confier, aux présidents de METROPOLES, et des différentes communautés de communes, les fonctions de Police, qui sont actuellement déferrées aux Maires