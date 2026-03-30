La Métropole de Lyon a communiqué ce lundi 30 mars sur la liste des délégations confiées aux 25 vice-présidents choisis par Véronique Sarselli jeudi dernier. Jean-Michel Aulas, 1er vice-président, hérite du rayonnement métropolitain et des grands projets.

Depuis jeudi et l'élection de Véronique Sarselli à la tête de la Métropole de Lyon, l'annonce était attendue. Qui de Jean-Michel Aulas, Gilles Gascon, Laure Cédat ou encore Pierre Olivier allaient hériter de la sécurité, des transports ou de l'économie ? Ce lundi 30 mars, la Métropole de Lyon a communiqué sur la liste des délégations confiées aux 25 vice-présidents choisis par la nouvelle patronne de la collectivité, marquant officiellement le début de son mandat.

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Une organisation qui, selon la Métropole, "traduit une volonté claire : assurer une répartition cohérente des compétences, au service d’une action publique lisible, efficace et pleinement ancrée dans les priorités du territoire." "Chaque délégation a été pensée pour répondre aux enjeux majeurs de la Métropole de Lyon, en lien étroit avec les attentes exprimées par les habitants et les communes" poursuit la collectivité qui estime que l'équipe ainsi constituée "incarne un engagement collectif au service de l’intérêt général, avec une méthode fondée sur le dialogue, la responsabilité et la proximité."

Ainsi, Jean-Michel Aulas, 1er vice-président hérite du rayonnement et des partenariats métropolitains ainsi que l'innovation et les grands projets. Laurence Fautra, 2e vice-présidente sera chargée de la santé, de la prévention et de l'accès aux soins. Si Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon s'est vu confier la voirie, la fluidité du trafic et la "circulation intelligentes", c'est Jérémie Bréaud, maire LR de Bron, qui sera vice-président délégué à la sécurité globale.

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Une nouvelle équipe répartie en six grands pôles (Stratégie financière, Transition et Aménagement, Mobilités Infrastructures et Sécurité, Economiques, Solidarité et Service aux habitants) autour de Véronique Sarselli qui devrait permettre de "conduire les politiques publiques métropolitaines avec exigence et pragmatisme, au bénéfice de l’ensemble des habitants de Métropole de Lyon" conclut la collectivité dans son communiqué.

La liste des 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon :