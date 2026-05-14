Daniel Lieberman, professeur de biologie évolutive à Harvard, décrypte l'évolution du pied humain, nos capacités naturelles de coureurs d'endurance et l'impact des chaussures modernes sur notre façon de courir.

La question fondamentale que Daniel Lieberman étudie et enseigne - pourquoi le corps humain a-t-il cette apparence et ce fonctionnement ? - exige selon lui une perspective évolutionniste, car rien en biologie n'a de sens sans la lumière de l'évolution. Une approche évolutionniste de l'anatomie et de la physiologie humaines aide à mieux comprendre pourquoi les humains sont tels qu'ils sont et peut fournir des informations essentielles sur la prévention de nombreuses maladies et blessures.

Ses recherches portent principalement sur l'évolution de l'activité physique humaine et son impact sur la santé. Son laboratoire se consacre surtout à l'étude de la course et de la marche, mais aussi au fait de creuser, de lancer, de porter des objets, de s'asseoir et d'autres activités. Il s'intéresse également beaucoup à l'évolution du régime alimentaire humain, à la morphologie particulière du crâne humain et, plus généralement, à l'évolution humaine depuis la divergence avec les grands singes jusqu'à nos jours.

"Les chaussures rembourrées changent notre façon de courir" soutient Daniel Lieberman

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L'une de vos spécialités est l'évolution du pied. Pourquoi ce point le plus éloigné de notre corps vous intéresse autant ?

En fait, j'étudie tout le corps de la tête aux pieds. Je suis intéressé par comment et pourquoi le corps humain est tel qu'il est et une grande partie de mes recherches a été sur la tête. Cela dit, le pied est particulièrement intéressant car il est si important dans la locomotion, c'est la seule partie du corps qui est habituellement en contact avec le sol, et c'est un complexe fascinant. Aussi, nous traitons les pieds très bizarrement en les enfermant dans des chaussures même si nous avons évolué pour être pieds nus.

Comment le pied a-t-il évolué au cours des millénaires?

Nos pieds ressemblaient à ceux des chimpanzés. Au cours des six derniers millions d'années, les gros orteils sont devenus plus gros et en ligne avec les autres orteils qui se sont raccourcis, nous avons développé une arche, notre os de talon élargi, et plus encore.

Vous avez déclaré que l'homme était né pour courir. Pouvez-vous reprendre votre théorie?

En bref, la lignée humaine a été initialement sélectionnée pour marcher bipède, lorsque nous nous sommes séparés de la lignée des chimpanzés. Mais il existe de nombreuses preuves que le genre Homo a également été sélectionné pour la course de fond il y a environ deux millions d'années. Ces capacités, que nous possédons tous, ont permis à nos ancêtres de chasser avant l'invention des technologies de projectiles.

Le Lyon Urban Trail @GL

Quelles sont les principales adaptations dans le corps humain qui nous ont fait devenir des coureurs d'endurance superlatifs, même par rapport aux chiens et aux chevaux?

Il y a tellement de choses difficiles à savoir... Par où commencer. Ils comprennent nos orteils courts, l'arche printanière dans le pied, un long tendon d'Achille, un grand fessier élargi, une taille étroite, le décollement du cou forme la tête, un ligament nuchal (de la nuque), une tête très équilibrée, des canaux semi-circulaires antérieurs et postérieurs élargis , la capacité de transpirer abondamment, la perte de fourrure, et plus encore.

Vous vous êtes demandé si certaines des blessures sportives que les coureurs subissent sont liées à un problème lié à la façon dont les gens courent dans les chaussures ...

Oui. Je pense que beaucoup de gens tombent aujourd'hui dans le sol parce qu'ils sont habitués à porter des chaussures rembourrées qui changent notre façon de courir. Je pense qu'il est préférable de courir légèrement et doucement, ce qui est la façon dont on doit courir pieds nus. On peut bien courir dans les chaussures, bien sûr, mais un style pieds nus est probablement le meilleur.

En même temps, courir sans chaussures pour les citadins qui ont l'habitude de mettre des chaussures quand ils sautent hors du lit est risqué ...

Si vous n'êtes pas habitué à courir pieds nus ou avec des chaussures minimales, vous devez d'abord adapter votre corps en effectuant une transition progressive et prudente et en renforçant votre force. Cela prend du temps et des efforts.

Vous pensez que l'une des raisons pour lesquelles les coureurs s'écrasent dans le sol est que la chaussure permet de frapper fort le sol ... Pouvez-vous expliquer ?

N'est-ce pas évident ? Si vous avez une chaussure rembourrée vous pouvez atterrir comme vous le voulez sans douleur.

Kilian Jornet en tête de l'UTMB 2022 dans la montée finale de la Tête aux Vents.

Il y a eu une vague de chaussures minimalistes. Mais ça n'a pas pris. Les ultra-trails est une discipline qui commence à prendre en Amérique et en Europe. En tout cas, qui commence à être publicisé.

Il y a peu ou pas de chaussures minimalistes … Les gens aiment le confort, qui vend. Mais le confort est-il nécessairement bon pour nous? Je suis sûr que plus de recherches seront publiées, plus les chaussures seront petites.

D'autre part, une société née en France, en Savoie, Hoka, a inventé une chaussure révolutionnaire dotée d'une semelle intermédiaire surdimensionnée et d'un amorti optimisé. Comment expliquez-vous ce succès?

Encore une fois, les gens aiment le confort. Les gens aiment aussi prendre des ascenseurs et des escaliers roulants, s'asseoir sur des chaises et dormir sur des matelas mous. Est-ce que c'est bon pour nous ? C'est la question.

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