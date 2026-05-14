L’ASVEL reste en Euroleague et poursuit ses ambitions internationales vers la NBA

Dans un communiqué, le club de basket annonce rester en Euroleague et confirme l’arrivée de plusieurs nouveaux investisseurs.

C’était jusqu’alors une rumeur, c’est désormais officiel : l’ASVEL reste en Euroleague. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le club de basket villeurbannais confirme, "sous l’impulsion de son président Tony Parker et de son président délégué Gaëtan Muller", la poursuite de son "engagement" en EuroLeague et l’arrivée de nouveaux actionnaires "stratégiques", "réaffirmant ainsi sa volonté de s’inscrire durablement parmi les clubs majeurs du basketball européen."

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"Bâtir un pont entre l’Europe et la NBA"

LDLC Asvel affiche son ambition : celle de "bâtir un pont entre l’Europe et la NBA" et "devenir un acteur central dans le rapprochement entre l’EuroLeague et la NBA en vue de l’émergence d’une future NBA Europe."

Pour cela, de nouveaux investisseurs ont rejoint le club : le groupe suisse HelvetX, porté notamment par Maxime Gillot et le pilote de Formule 1 Pierre Gasly, le groupe international SKR Ventures basé à Dubaï, dédié à l’investissement dans le sport, dirigé par Kader Remil et Sham Kidane, le groupe ISC, réunissant Lucien Boyer, pionnier du marketing sportif et ancien dirigeant de Havas Sport, ainsi que Laurent Damiani, expert reconnu des droits sportifs et du développement commercial et Eric Rosenthal, ex-dirigeant du groupe Apicil.

"Avec ce renforcement capitalistique et stratégique, LDLC ASVEL se dote des moyens nécessaires pour accélérer son développement sportif, économique et international. Le club entend ainsi consolider son modèle, étendre son influence au-delà du territoire français et jouer un rôle clé dans les évolutions futures du basketball européen. Notre club confirme ainsi sa trajectoire : ambitieuse, structurée et résolument tournée vers l’avenir et de nouveaux challenges à l’échelle continentale", conclut le communiqué.