Villeurbanne : à bord d’un scooter probablement volé, ils refusent d’obtempérer avant d’être arrêtés

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police a interpellé deux hommes circulant sur un scooter présumé volé à Villeurbanne après qu’ils ont refusé de se soumettre à un contrôle.

Il était environ 2 h 45, dans la nuit de mercredi à jeudi, lorsque les forces de l’ordre ont repéré deux individus circulant non casqués sur un scooter à Villeurbanne. D’après le Progrès, l’équipage de police aurait alors tenté de les contrôler, mais les suspects ont pris la fuite.

Après avoir perdu leur trace à proximité de la mairie, la police retrouve les deux suspects route de Genas. Ils tentent alors de fuir à pied en abandonnant le véhicule impasse Millon, avant d’être finalement stoppés dans leur course quelques mètres plus loin. Ils ont été placés en garde à vue.

Quant au scooter, s’il n’était pas déclaré comme volé, il en présentait "toutes les caractéristiques", précise une source sécuritaire.