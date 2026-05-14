Un incendie se déclare dans une entreprise de Meyzieu, le feu rapidement maîtrisé

Ce jeudi 14 mai, un incendie s’est déclaré au matin dans une entreprise de Meyzieu, filiale de Suez. 75 sapeurs-pompiers et 25 engins ont été mobilisés.

Après un premier sinistre en début de semaine, un nouvel incendie s’est déclaré ce jeudi 14 mai au matin dans une entreprise de Meyzieu, dans l’Est lyonnais.

Selon une information du Progrès, confirmée par Lyon Capitale, le feu aurait pris dans une usine, filiale de Suez, spécialisée dans le recyclage du bois par granulométrie située avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny.

Il s'agit d’un feu de contracteur. 75 sapeurs-pompiers et 25 engins ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Les quelques foyers résiduels restant sont "en train d’être traités", mais les opérations sont terminées. Le sinistre n’a pas touché le stockage et aucun blessé n'est à déplorer.