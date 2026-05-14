A Lyon, le "mai citoyen" est lancé dans le 8e arrondissement

Mercredi 13 mai s'est tenue la première édition du "mai citoyen" dans le 8e arrondissement de Lyon. L'occasion pour les habitants de partager leurs projets et leurs inquiétudes aux élus.

C’est sous un grand soleil que les habitants du 8e arrondissement se sont réunis dans le jardin du corps expéditionnaire Français en Italie, ce mercredi 13 mai. L’occasion pour eux de participer à la première édition du “mai citoyen“. Une rencontre entre habitants et élus, organisée afin de permettre à chacun de s’exprimer sur ses préoccupations et ses envies concernant son quartier. “Je suis heureux de cette rencontre parce que nous avons besoin de ces temps d’échanges, passer par le biais d’une plateforme c’est bien, mais pouvoir avoir une discussion en face à face c’est mieux“, s’est réjouit le maire de Lyon,Grégory Doucet.

Un enthousiasme qui semble être partagé par les habitants, membres d’associations et des différents conseils d’arrondissement au rendez vous ce mercredi. Certains sont venus écouter, d’autres témoigner, faire part de leurs inquiétudes ou de leurs projets. “Tout cela est déjà une forme d’engagement“, souligne Aurélia Maras, adjointe au maire, déléguée à la Démocratie locale et à la Vie citoyenne.

Accompagnement des séniors, lancement de projets citoyens…

Parmi les sujets mis sur la table, l’accompagnement des séniors, le lancement de projet associatif et citoyens, ou encore la santé environnementale. "Comment peut-on impliquer les citoyens à faire plus de chose ?“ ; “Comment laisser de la place à nos jeunes qui se sentent abandonnés?“ ; “Comment faire d’avantage connaître les instances, type conseil d’arrondissement des enfants ?“, les idées fusent en collectif au sein du parc du 8e arrondissement. "On voit qu'il y a une envie de s'exprimer, de participer, de donner son avis et ça tombe bien parce que nous on a envie de les recueillir", souligne le maire.

En plus de ces rendez-vous, des concertations en ligne sont également lancées sur la plateforme participative Oyé! de la Ville de Lyon. Les Lyonnais sont ainsi invités à émettre leur avis sur différents projets, dont l'avenir de la rue Grenette, ou de la baignade dans la Darse à Confluence.

Une troisième édition du budget participatif

En parallèle, l’édile souhaite développer les échanges en face à face avec la pérennisation du "mai citoyen" et la mise en place de débats participatifs. Une troisième édition du budget participatif sera par ailleurs organisée cette année. "Sur cette troisième édition, il y aura une nécessité de mieux accompagner la phase de dépôt d'idées", indique Aurélia Maras. Ainsi, la phase de dépôt pourrait être rallongée et des ambassadeurs nommés pour mieux accompagner les personnes souhaitant émettre une idée.

En attendant, trois autres rendez-vous mai citoyen sont d’ores et déjà programmés dans le 18 mai à la mairie le 3e arrondissement (18h-20h), le 27 mai au palais Bondy dans le 5e arrondissement (18h-20h) et le 28 mai à la mairie du 7e arrondissement (18h-20h). L’évènement sera ensuite reconduit l’année prochaine à la même époque

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