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Véronique Sarselli et ses 25 vice-présidents
Véronique Sarselli et ses 25 vice-présidents

Aulas, Fautra, Gascon, Oliver : qui sont les 25 vice-présidents de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon

  • par V.G.

    • Ce jeudi 26 mars, les 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon ont officiellement été élus au cours du conseil d'installation. Découvrez les noms des hommes et des femmes qui accompagneront Véronique Sarselli au cours de ce mandat.

    En plus d'élire la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, en la personne de Véronique Sarselli, le conseil d'installation de la Métropole a procédé à l'élection des 25 vice-présidents - le nombre maximal prévu par la loi - qui accompagneront la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon au cours de son mandat.

    Si on ne connaît pas encore les délégations dévolues à chaque personne (ça devrait être annoncé dans les prochains jours), leur élection n'a été qu'une formalité, seule la liste de Grand cœur lyonnais ayant été déposée au cours du conseil. Dans cet exécutif qui sera paritaire (12 femmes et 13 hommes en plus de Véronique Sarselli), on retrouve 11 vice-présidents issus de Cœur Lyonnais, 11 maires réélus lors des dernières élections municipales et 6 personnes issues de la société civile.

    De Jean-Michel Aulas, qui sera 1er vice-président de Véronique Sarselli, à Gilles Gascon, Laure Cédat, Jérémie Bréaud ou encore Pierre Oliver, on retrouve dans cette liste toutes les personnalités ayant participé à la campagne Cœur lyonnais et Grand cœur lyonnais ces derniers mois.

    La liste des 25 vice-présidents :

    • Jean-Michel Aulas
    • Laurence Fautra (maire LR de Décines)
    • Emmanuel Imberton 
    • Nicole Sibeud
    • Gilles Gascon (maire LR de Saint-Priest)
    • Marie-Hélène Mathieu (divers droite)
    • Pascal Rothé
    • Laure Cédat
    • Jérémie Bréaud (maire LR de Bron)
    • Nathalie Frier
    • Pierre Oliver (maire LR du 2e arrondissement de Lyon)
    • Béatrice De Montille (LR)
    • Jérôme Moroge (maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite)
    • Sarah Peillon (Renaissance)
    • Alexandre Vincendet (maire Horizons de Rillieux-la-Pape)
    • Myriam Bencharaa
    • Bastien Joint (maire LR de Caluire-et-Cuire)
    • Sandrine Chadier (maire divers droite de Craponne)
    • Christophe Geourjon (UDI)
    • Claire Pouzin (maire LR de Francheville)
    • Pascal Charmot (maire LR de Tassin-la-Demi-Lune)
    • Angélique Enderlin (maire de Cailloux-sur-Fontaines)
    • Emmanuel Hamelin (Horizons)
    • Laurence Croizier (LR)
    • Olivier Araujo (maire LR de Charly)
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