Ce jeudi 26 mars, les 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon ont officiellement été élus au cours du conseil d'installation. Découvrez les noms des hommes et des femmes qui accompagneront Véronique Sarselli au cours de ce mandat.

En plus d'élire la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, en la personne de Véronique Sarselli, le conseil d'installation de la Métropole a procédé à l'élection des 25 vice-présidents - le nombre maximal prévu par la loi - qui accompagneront la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon au cours de son mandat.

Si on ne connaît pas encore les délégations dévolues à chaque personne (ça devrait être annoncé dans les prochains jours), leur élection n'a été qu'une formalité, seule la liste de Grand cœur lyonnais ayant été déposée au cours du conseil. Dans cet exécutif qui sera paritaire (12 femmes et 13 hommes en plus de Véronique Sarselli), on retrouve 11 vice-présidents issus de Cœur Lyonnais, 11 maires réélus lors des dernières élections municipales et 6 personnes issues de la société civile.

De Jean-Michel Aulas, qui sera 1er vice-président de Véronique Sarselli, à Gilles Gascon, Laure Cédat, Jérémie Bréaud ou encore Pierre Oliver, on retrouve dans cette liste toutes les personnalités ayant participé à la campagne Cœur lyonnais et Grand cœur lyonnais ces derniers mois.

La liste des 25 vice-présidents :