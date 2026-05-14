Un feu allumé devant un appartement de Meyzieu : une personne hospitalisée à Lyon

Un feu a été allumé devant un appartement de Meyzieu dans la nuit de dimanche à lundi.

Un nouvel incendie volontaire est survenu dans la métropole lyonnaise dans la nuit de dimanche à lundi. Selon nos confrères de LyonMag, un ou des individus se sont introduits dans un immeuble de la rue du Commerce à Meyzieu aux alentours de 3 heures du matin, disposant plusieurs morceaux de carton sur le paillasson, avant d’y mettre le feu.

Les flammes ont rapidement été maîtrisées par les soldats du feu, bien que la personne résidant dans l’appartement a été transportée à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon après avoir été incommodée par les fumées. Une enquête a été ouverte, mais on ignore encore s’il existe un lien avec le narcotrafic.

Cet incident survient alors que l’incendie d’un immeuble de la rue Sully, à Décines-Charpieu, a provoqué la mort de trois personnes lundi matin. "Même si la thèse du règlement de compte est privilégiée, c'est une hypothèse parmi d’autres", a expliqué mardi Nelson Bouard, directeur de la police nationale du Rhône lors d’une conférence de presse.

Lire aussi : Incendie meurtrier à Décines : trois personnes décédées, la piste criminelle envisagée