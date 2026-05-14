Actualité
(Photo Dr)

Lyon : une soirée dédiée à l’acteur Jet Li ce samedi à l’Institut Lumière

  • par Clémence Margall

    • L’Institut Lumière organise ce samedi 16 mai une soirée dédiée au maître des arts martiaux chinois, Jet Li, avec la projection de deux films avec l’acteur.

    Avis aux amateurs du genre ou aux cinéphiles curieux. L’Institut Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, organise ce samedi 16 mai une soirée spéciale dédiée à l'acteur et maître des arts martiaux chinois Jet Li.

    Elle s’articulera autour de la projection de deux films majeurs : ll était une fois en Chine (1991) de Tsui Hark et de Tai Chi Master (1993) de Yuen Woo-ping. Deux films qui ont inscrit l’acteur Jet Li dans la légende du 7e art.

    Tai Chi Master a également révélé l’actrice Michelle Yeoh, Oscar de la meilleure actrice en 2023 pour son rôle dans le film Everything Everywhere All at Once, faisant d'elle la première actrice asiatique à remporter la récompense.

    Un pass pour les deux films est encore disponible à la vente sur le site de l’Institut Lumière.

    Lire aussi : Lyon : la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film présélectionnés pour le Monument préféré des Français

    à lire également
    Lyon : un homme hélitreuillé après avoir été surpris au sommet de la passerelle du Collège

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une soirée dédiée à l’acteur Jet Li ce samedi à l’Institut Lumière 16:52
    Lyon : un homme hélitreuillé après avoir été surpris au sommet de la passerelle du Collège 16:06
    Réouverture du Chemin Neuf aux voitures à Lyon : une mesure qui "nuit à la sécurité des cyclistes et des piétons" 15:25
    Alain Thebault, ancien détenteur de Seabubbles, relaxé par la cour d’appel de Lyon 14:41
    Lyon Urban trail
    Running. "Beaucoup de coureurs s'écrasent dans le sol à cause de leurs chaussures" 13:52
    d'heure en heure
    police Lyon
    Écully : deux individus suspectés d’avoir incendié un portail d'habitation interpellés  13:01
    A Lyon, le "mai citoyen" est lancé dans le 8e arrondissement 12:45
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : le retour de la pluie améliore la qualité de l’air à Lyon  12:03
    Un incendie se déclare dans une entreprise de Meyzieu, le feu rapidement maîtrisé 11:28
    L’ASVEL reste en Euroleague et poursuit ses ambitions internationales vers la NBA 11:05
    Préfecture du rhone
    "La République m'a tant donné pour que je ne la serve jamais à moitié" : Fabienne Buccio fait ses adieux à la préfecture du Rhône 10:34
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige, verglas et avalanches : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance  10:00
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : un magasin d’optique braqué dans le 8e arrondissement, trois suspects en fuite 09:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut