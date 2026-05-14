Lyon : une soirée dédiée à l’acteur Jet Li ce samedi à l’Institut Lumière

L’Institut Lumière organise ce samedi 16 mai une soirée dédiée au maître des arts martiaux chinois, Jet Li, avec la projection de deux films avec l’acteur.

Avis aux amateurs du genre ou aux cinéphiles curieux. L’Institut Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, organise ce samedi 16 mai une soirée spéciale dédiée à l'acteur et maître des arts martiaux chinois Jet Li.

Elle s’articulera autour de la projection de deux films majeurs : ll était une fois en Chine (1991) de Tsui Hark et de Tai Chi Master (1993) de Yuen Woo-ping. Deux films qui ont inscrit l’acteur Jet Li dans la légende du 7e art.

Tai Chi Master a également révélé l’actrice Michelle Yeoh, Oscar de la meilleure actrice en 2023 pour son rôle dans le film Everything Everywhere All at Once, faisant d'elle la première actrice asiatique à remporter la récompense.

Un pass pour les deux films est encore disponible à la vente sur le site de l’Institut Lumière.

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