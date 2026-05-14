Écully : deux individus suspectés d’avoir incendié un portail d'habitation interpellés 

Le Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) de la division Ouest (Caluire) a interpellé deux individus pris en flagrant délit d’incendie volontaire dans la nuit de mercredi à jeudi à Écully.

La nuit dernière, le Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) de la division Ouest a aperçu en flagrant délit deux individus incendiant volontairement le portail d’une habitation d’Écully. Âgés de 18 et 23 ans, les suspects ont pris la fuite avant d'être interpellés vers 3 h 50 avenue Sakharov, dans le 9e arrondissement de Lyon, indiquent nos confrères du Progrès.

Ils ont été retrouvés en possession d'une bouteille contenant du liquide inflammable, ainsi que des armes blanches. Une enquête pour dégradation par incendie en bande organisée et port d’arme blanche a été ouverte.

Des tirs d’intimidation auraient également été constatés sur la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, à proximité d’Écully.

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Le syndicat Alliance remercie ses collègues "pleinement mobilisés et engagés"

Sur ses réseaux sociaux, le syndicat policier Alliance salue ses collègues "pleinement mobilisés et engagés", "malgré un manque criant d’effectifs et de moyens humains", "dans la lutte contre la délinquance et toutes les formes de criminalité."

"Face à une crise sécuritaire sans précédent sur la métropole de Lyon, seule une politique ambitieuse de renforcement pérenne de la sécurité publique et des capacités d’investigation permettra d’inverser durablement la tendance", assure enfin le syndicat.