La meilleure association sportive universitaire de France est lyonnaise

Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

L’association sportive de l’Université de Lyon a été sacrée Meilleure association sportive universitaire de France pour la saison 2024/2025 dans le cadre du challenge national des associations sportives FFSU-MAIF.

Lyon rayonne un peu plus. L’association sportive de l’Université de Lyon a été reconnue meilleure association sportive universitaire de France 2024/2025 dans le cadre du challenge national des associations sportives FFSU-MAIF.

"Cette reconnaissance de la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) confirme la place de l’AS UdL comme référence dans le paysage national, ainsi que l’investissement des étudiants-athlètes et l’engagement des encadrants bénévoles", se félicite l’Université de Lyon dans un communiqué ce lundi.

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L'université de Lyon remporte 55 médailles aux Championnats de France universitaire

Pour rappel, elle regroupe Centrale Lyon ENISE, l’ESA, l’IDRAC, l’INSEEC, l’ISARA, Lyon 1 Université, l’Université Lumière Lyon 2, l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Université Jean Monnet, et propose 40 disciplines sportives à ses quelque 5 000 licenciés.

Lors des Championnats de France universitaire, l’US Udl a remporté 55 médailles, dont 16 d’or, 16 d’argent et 23 de bronze. La cérémonie de remise des trophées s’est tenue le 28 mars au siège de la Fédération Française de Football (FFF), en présence de Philippe Legendre, Président de l’AS UdL et Nathalie Dompnier, Présidente de la ComUE Université de Lyon, ainsi que des autres associations sportives.

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