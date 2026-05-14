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Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
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Pollution : le retour de la pluie améliore la qualité de l’air à Lyon 

  • par C.M.

    • L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique que la qualité de l’air est moyenne ce jeudi 14 mai à Lyon et dans sa métropole. 

    Les nuages et la pluie profitent à la qualité de l’air. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices seront moyens à Lyon et dans l’agglomération ce jeudi 14 mai. 

    Il précise : "Les niveaux d’ozone sont à la baisse grâce à la pluie et au vent favorisant la dispersion de tous les polluants atmosphériques."

    Seuls les axes de circulation autour de Lyon seront touchés par une concentration en polluants plus importante au cours de la journée. 

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