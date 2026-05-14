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Passerelle du Collège. @WilliamPham

Lyon : un homme hélitreuillé après avoir été surpris au sommet de la passerelle du Collège

  • par LR

    • Ce jeudi matin, un jeune homme a été découvert écoutant de la musique au sommet de l’une des piles de la passerelle du Collège-Famille Péju, dans le 6e arrondissement.

    Il était environ 7 heures ce jeudi lorsqu’un homme a été aperçu par des passants au sommet de l’une des piles de la passerelle du Collège-Famille Péju, dans le 6e arrondissement de Lyon. Nos confrères du Progrès relatent que le jeune homme âgé de 21 ans se trouvait là-haut… écoutant de la musique.

    Les secours sont alors intervenus aux alentours de 8 h 30, mais par les airs, pour finalement hélitreuiller le jeune homme. Tout s’est déroulé sans problème. Selon les premiers éléments, il aurait été alcoolisé au moment des faits.

    De retour sur terre, le jeune homme a été remis à la police. Il pourrait être convoqué devant la justice.

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