Les effectifs de police nationale à Lyon - en partie - dévoilés

Début septembre, Grégory Doucet a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir les effectifs complets de policiers nationaux à Lyon. Un journaliste les a obtenus il y a quelques jours.

Avec la diffusion de ces documents, Grégory Doucet et les Lyonnais espèrent peut-être connaître précisément le nombre de policiers sur le terrain à Lyon. Il semble que ce soit peine perdue. Il y a huit jours, le journaliste Alexandre Léchenet (qui avait obtenu il y a quelques mois la publication des Indices de position sociale (IPS) des collèges et lycées), a obtenu les effectifs - partiels - de policiers et gendarmes à Lyon et son agglomération depuis 2011, après deux ans et demi d'attente (chiffres complets à retrouver sur le site Le Panier à salade). S'ils donnent une tendance globale à la baisse, du nombre de gardiens de la paix en poste dans la Métropole de Lyon, ces chiffres montrent surtout la nébuleuse qu'est l'organisation administrative des forces de l'ordre.

-6,7 % depuis 2011

.@Gregorydoucet a saisi la justice pour connaître le détail des effectifs policiers à Lyon (https://t.co/8d81XK2awj). J'ai une partie des réponses : le ministère a été condamné à m'envoyer les effectifs de policiers et gendarmes par circonscription depuis 2011. pic.twitter.com/keAThZrNyM — Alexandre Léchenet (@alphoenix) September 29, 2023

Peu détaillés et peu lisibles

Peu détaillés et peu lisibles de l'aveu même de syndicats de police, ils révèlent ainsi une baisse continue des effectifs de gardiens de la paix à Lyon et son agglomération. En s'en tenant aux chiffres d'effectifs de sécurité publique de Lyon, en 2014, les rangs de la police nationale étaient constitués de 2 897 agents, contre 2 794 en 2019 et 2 663 en 2022. Ainsi, entre 2011 et 2022, les effectifs auraient diminué de 6,7 %. Ces chiffres comptabilisent par ailleurs, en plus des policiers de la circonscription de sécurité publique de Lyon, les membres de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, ainsi que ceux de la direction zonale Sud-Est, qui travaillent en partie sur Lyon mais "peuvent avoir des affectations différentes", explique Christophe Pradié, délégué départemental UNSA-Police.

La circonscription de sécurité publique de Lyon. (@NC)

Sollicitée, la préfecture du Rhône explique, quant à elle, que la baisse mise en évidence par ces documents concernerait principalement des corps de la police nationale peu engagés sur le terrain. Elle n'exclut toutefois pas que des effectifs administratifs soient comptabilisés dans les chiffres communiqués par le ministère. Difficile d'y voir clair, donc. Par ailleurs, les services de l'Etat estiment que "quand le ministre de l'Intérieur parle des hausses d'effectifs, il parle des effectifs déployés sur le terrain". Pourtant, selon un ancien membre des forces de l'ordre, sur les 2 663 policiers comptabilisés à Lyon en 2022, la moitié seulement serait des agents des terrain.

Pour Christophe Pradié de l'UNSA, la promesse de Gérald Darmanin d'affecter 300 policiers supplémentaires à Lyon a bien été tenue, mais ces chiffres montrent qu'elle "a été compensée par les départs, sur lesquels nous n'avons aucune visibilité". La préfecture du Rhône rappelle, de son côté, que les chiffres présentés ne comprennent pas les 120 CRS affectés dans l'agglomération lyonnaise depuis novembre 2020, ni la création d'une nouvelle CRS à Chassieu, qui s'installera en novembre et comptera environ 200 agents.