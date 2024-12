Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a apporté son soutien sur X aux victimes de l'attaque meurtrière qui a frappé le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne.

Dans un tweet publié vendredi soir, Grégory Doucet, maire de Lyon, a exprimé son soutien : "Ce soir, l'Allemagne est en deuil. Au nom des Lyonnais, j'adresse nos pensées aux victimes et à leurs proches de ce possible attentat. Soutien aux forces de secours et de sécurité mobilisées. De tout cœur avec Magdeburg." Une déclaration qui s’inscrit dans une vague d’hommages internationaux après ce drame qui a bouleversé l’Allemagne.

Le bilan s'élève à cinq morts et 200 blessés

L’attaque a eu lieu vendredi soir, vers 19 heures, sur le marché de Noël de Magdebourg, en Saxe-Anhalt. Un homme, identifié comme un médecin de 50 ans originaire d’Arabie saoudite, a délibérément lancé son SUV noir dans la foule sur une distance de près de 400 mètres, semant chaos et terreur. Les autorités locales ont rapidement évoqué un "attentat", sans pouvoir encore en préciser les motivations.

Le bilan s'élève à cinq morts, dont un enfant, et plus de 200 blessés, dont une quarantaine dans un état grave. Les scènes de désolation ont marqué les témoins, évoquant un événement d’une brutalité inouïe. Des victimes ont été prises en charge dans des conditions d’urgence au cœur même du marché, transformé en lieu de secours improvisé.

