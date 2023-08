Une nouvelle unité de CRS, la CRS 8 bis, spécialisée dans les violences urbaines et émeutes, sera établie à l'Est de lyon, à Chassieu, d'ici décembre.

Annoncée il y a un an par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, une compagnie républicaine de sécurité (CRS) de nouvelle génération s'apprête à voir le jour d'ici la fin de l'année à Chassieu, dans la Métropole de Lyon. Cette unité d'élite, baptisée CRS 8 bis, aura pour mission de lutter contre les violences urbaines et les émeutes, et elle pourra être déployée à travers tout le territoire national.

Depuis l'annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin il y a un an, le projet de création de onze nouvelles unités de gendarmerie mobile et de CRS est en marche. Dans le département du Rhône, c'est Chassieu qui a été désignée pour accueillir la future CRS 8 bis, qui sera implantée sur le même site que la CRS 45.

Une unité spécialisée dans la gestion des violences urbaines et des émeutes

Selon les informations du journal Le Progrès, la date d'arrivée de cette nouvelle compagnie républicaine de sécurité est maintenant connue. D'ici décembre de cette année, cette unité spécialisée dans la gestion des violences urbaines et des émeutes prendra ses quartiers à Chassieu. Forte d'environ 200 policiers, la CRS 8 bis sera opérationnelle 24h/24, 7 jours sur 7, et se concentrera principalement sur Lyon et ses environs tout en étant prête à intervenir à travers le pays.