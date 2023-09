Après la semaine de quatre jours, la Métropole de Lyon va mettre en place un congé menstruel, ainsi qu’un congé d'arrêt naturel de grossesse pour ses agents dès le 1er octobre.

Après l’Eurométropole de Strasbourg, la Métropole de Lyon annonce vouloir créer un "congé menstruel" pour ses agents. Vendredi 29 septembre, Bruno Bernard, le président du Grand Lyon, était accompagné de Zemorda Khelifi, vice-présidente déléguée aux ressources humaines, afin de présenter ce projet, effectif dès le 1er octobre.

Avancer 🙌 La Métropole de Lyon poursuit ses efforts en matière de qualité de vie au travail. L'objectif : permettre à ses 9500 agents de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle et promouvoir toujours plus l'égalité F/H.



On déroule 👇 pic.twitter.com/VcQ3mQaj6p — Métropole de Lyon (@grandlyon) September 29, 2023

Deux jours seront désormais accordés aux personnes souffrant de règles douloureuses. Il s’agira d’une "autorisation spéciale d’absence" qui pourra être acceptée sur "présentation d’un certificat médical établi par un gynécologue ou un médecin traitant qui atteste d’une pathologie ayant pour conséquences des règles douloureuses", détaille le communiqué de la collectivité.

4 322 agents de la Métropole de Lyon concernés

La possibilité de télétravail sera également proposée et ce congé spécial n’aura aucun impact sur le salaire des personnes concernées. Zemorda Khelifi a tenu à préciser que "toutes les personnes menstruées, c’est-à-dire les femmes et les personnes transgenres, pourront prendre ce congé." Bruno Bernard a par ailleurs souligné que cette mesure s’inscrivait dans la continuité de la "politique ambitieuse" de la Métropole de Lyon pour "favoriser l’égalité homme-femme."

Zemorda Khelifi, vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée aux ressources humaines et Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon. @CM

Un congé pour arrêt naturel de grossesse

En complément de ce congé pour règles douloureuses, la Métropole de Lyon va également mettre en place un congé pour "arrêt naturel de grossesse." Deux jours seront proposés aux personnes qui auront vécu une fausse-couche, ainsi qu’au partenaire de l'intéressée. Ces deux jours pourront "être pris dans un délai de trois mois après l’arrêt naturel de grossesse, en une seule ou en deux fois." Ce congé pour fausse-couche complétera la loi, adoptée en juin dernier, qui assurera aux femmes un arrêt maladie rémunéré sans jour de carence dès le 1er janvier 2024. Ce congé a aussi pour objectif de permettre au couple de "surmonter cette épreuve aux conséquences physiques et psychologiques", explique le communiqué.

"Il faut lever le tabou sur les règles, et pour cela, il fait un dispositif national."

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Le bien-être des agents favorisera "l’efficacité, l’attractivité et le bon fonctionnement du service public et la cohésion interne de la Métropole", explique Bruno Bernard.

Ce dernier n’a pas hésité à évoquer les différentes mesures prises jusqu’alors par la Métropole de Lyon pour favoriser l'égalité homme-femme : l'instauration d'une direction paritaire, par exemple, parce qu’il "faut commencer par le haut pour que cela fonctionne mieux" ou encore la semaine de quatre jours mise en place depuis le 4 septembre , car "les femmes sont les plus touchées financièrement par les semaines de cinq jours". La mise en place de ce congé menstruel permettrait ainsi aux personnes concernées "de ne plus être pénalisées au niveau du salaire, qu’elles ne soient plus incomprises et que leur carrière n’en pâtissent plus."

Avec ce congé, le Grand Lyon souhaite lever le tabou sur les menstruations. "Nous faisons le choix d’une politique publique volontariste pour rendre le sujet moins tabou", a expliqué Zemorda Khelifi. La vice-présidente a également rappelé qu'1 personne sur 5 souffre de crampes sévères lors de ses règles et qu’une personne sur dix souffre d’endométriose en France.

Une volonté politique que Bruno Bernard souhaite nationale. "Il faut lever le tabou sur les règles, et pour cela, il fait un dispositif national", a-t-il déclaré. "Le gouvernement s’est exprimé plutôt favorablement, donc on espère que cela poussera tout le monde à le faire", a-t-il conclu.

Pour l’heure, le projet, voté à l’unanimité le 18 septembre dernier, concernera 4 322 agents de la Métropole de Lyon. Une campagne de communication sera déployée auprès de tous les agents d’ici la fin de l’année.