En visite ce samedi à Lyon, Gérald Darmanin s'est auparavant confié à nos confrères du Progrès. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que 570 policiers supplémentaires arriveraient dans la Métropole de Lyon.

En visite ce samedi à Lyon, Gérald Darmanin en profitera notamment pour échanger avec des riverains et des commerçants du quartier de la Guillotière. Ce dernier a refait parler de lui très fortement le 20 juillet dernier lorsque trois policiers y ont été agressés. Avant ce déplacement, le ministre de l'Intérieur a accordé un entretien à nos confrères du Progrès.

De celui-ci, le premier flic de France confie la mise en place d'un second centre de rétention administrative dans le département. "Je viens annoncer qu’on va faire un deuxième CRA à Lyon, qui sera ouvert dans six mois, dès début 2023. L’ancien sera rénové, ce qui permettra de doubler la capacité d’accueil des étrangers en rétention, a-t-il indiqué. De plus, on va y affecter 200 nouveaux policiers aux frontières. Ce sera un effort très important."

A lire sur le sujet : Policiers agressés à la Guillotière : Gérald Darmanin en visite à Lyon ce samedi

Plus d'agents, il en est justement question lorsque Gérald Darmanin annonce l'arrivée de renforts supplémentaires dans la Métropole de Lyon. "Nous avons eu, en 2021, cent policiers supplémentaires. Quarante seront affectés dès le 1er août dans la métropole, ce chiffre sera complété en fin d’année. Il y en aura donc bien 200, en deux ans, et 300, l’an prochain. Je vais faire un effort tout particulier pour la métropole lyonnaise et je vais mettre une deuxième compagnie de CRS à demeure à Lyon, c’est-à-dire 70 policiers supplémentaires, a-t-il énoncé. Cela fait un total de 370 policiers. Avec en plus les 200 de la PAF, cela fait 570 policiers de plus. Il n’y a pas un territoire qui connaît un tel renforcement d’effectifs. La police nationale et l’État sont au rendez-vous, mais il faut aussi que les élus locaux augmentent le nombre de caméras à Lyon comme ailleurs."