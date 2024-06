Le nouveau Front Populaire tentera dans le Rhône de faire barrage au Rassemblement national. (Photo by Denis CHARLET / AFP)

Après quatre jours de négociation, les partis de gauche sont tombés d'accord concernant la répartition des 14 circonscriptions du Rhône. LFI et le PS auront chacun 5 circonscriptions alors que les Écologistes en disposent de trois.

On commence à y voir plus clair. Si on ne connaît pas encore précisément le nom des 14 candidats de gauche dans les circonscription du Rhône, le nouveau Front Populaire, qui réunit La France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Ecologie-les Verts, le Parti communiste et le Nouveau parti anticapitaliste, est tombé d'accord sur la répartition des 14 circonscriptions rhodaniennes.

A lire aussi : Législatives dans le Rhône : les candidats dans votre circonscription

Après quatre jours d'âpres négociations où chaque parti politique a tenté de placer ses pions, c'est La France Insoumise et le Parti socialiste qui sortent gagnant de cet accord. Au regard des dynamiques électorales et après le bon score du Parti socialiste et de la liste menée par Raphaël Glucksmann lors des dernières européennes, les discussions ont été intenses.

Le PS et LFI avec 5 circonscriptions

Ainsi, alors que le Parti socialiste avait défendu ses chances il y a deux ans dans seulement deux circonscriptions (5e et 12e), les Socialistes sont parvenus à en décrocher cinq pour le scrutin législatif anticipé du 30 juin prochain. Les circos 4, 5, 8, 9 et 10 seront donc défendues par un candidat socialiste dans le Rhône.

La France Insoumise, qui soutiendra les députés sortants Gabriel Amard (6e circo) et Idir Boumertit (14e circo), a également obtenu cinq circonscriptions. Aurélie Gries pourait se présenter dans la 1er circonscription face au macroniste Thomas Rudigoz mais un parachutage n'est pas encore totalement exclu. Les 7e et 13e circos sont également tombées dans l'escarcelle des Insoumis.

Les écologistes, et malgré le lobbying exercé notamment par Bruno Bernard auprès des partis de gauche, obtiennent seulement trois circonscriptions. Ils conservent évidemment la 3e de la sortante Marie-Charlotte Garin mais devraient également s'attaquer à la 2e circonscription avec Boris Tavernier, dirigeant de l'association "Vrac" et proche du président de la Métropole de Lyon. Une circonscription qui faisait l'objet de toutes les convoitises à gauche. Tavernier tentera de succéder à Hubert Julien-Laferrière, élu en 2022 sous l'étiquette de la Nupes et qui a décidé de quitter la vie politique. Enfin, les Verts défendront aussi la 12e circonscription dans le département.

Les communistes ont obtenu la 11e circonscription et seront représentés par Abdel Yousfi.

Des dissidents malgré tout ?

Au niveau national, 229 circonscriptions seront représentées par un candidat LFI, 175 par un candidat PS, 92 par un candidat EELV et 50 par un candidat communiste.

Lire aussi :

Une répartition qui pourrait ne pas contenter tout le monde. Jean-Paul Bret, ancien maire de Villeurbanne a d'ailleurs déjà fait scission avec ce nouveau Front Populaire et décidé de défendre ses chances dans la 6e circonscription face à l'Insoumis Gabriel Amard. D'autres socialistes mécontents de cette nouvelle alliance de gauche et de la répartition des circonscriptions dans le Rhône pourraient encore sortir du bois. Les candidats pour ces élections législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet prochains ont jusqu'à dimanche, 18h, pour se déclarer.