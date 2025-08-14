Actualité
place nette xxl lyon
(@GendarmerieduRhône)

Près de Lyon : près de 30 excès de vitesse en deux jours sur un route du Beaujolais

  • par La rédaction

    • Près de 30 excès de vitesse ont été relevés lors de deux contrôles des gendarmes de Villefranche dans le Beaujolais lundi et mardi.

    Les gendarmes de la brigade de Villefranche-sur-Saône ont mené des contrôles routiers les lundi 11 et mardi 12 août sur la D44, à Denicé, dans le Beaujolais. En raison de travaux, la vitesse est limitée à 50 km/h sur un tronçon de cet axe routier, habituellement limité à 80 km/h.

    Lundi, ils ont relevé treize excès de vitesse en deux heures de contrôle. Les automobilistes ont été flashés entre 78 et 93 km/h. Mardi, quinze nouveaux excès de vitesse ont été constatés dans la journée, dont un automobiliste roulant à plus de 50 km/h au dessus de la limite.

    à lire également
    Le sentier de grande randonnée GR de la Métropole de Lyon
    Cinq randonnées accessibles sans voiture à faire autour de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le sentier de grande randonnée GR de la Métropole de Lyon
    Cinq randonnées accessibles sans voiture à faire autour de Lyon 18:11
    place nette xxl lyon
    Près de Lyon : près de 30 excès de vitesse en deux jours sur un route du Beaujolais 17:37
    Près de Lyon : le corps d'un septuagénaire repêché dans la Saône 17:14
    Que faire à Lyon ce week-end : les bons plans du 15 au 17 août 16:45
    Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône 16:23
    d'heure en heure
    manifestation palestine
    Journalistes tués à Gaza : un rassemblement ce samedi à Lyon 15:58
    trafic
    Un week-end du 15 août très compliqué sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 15:19
    La centrale Mouton-Duvernet est installée 13 mètres sous terre, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. (@NB)
    Lyon : le réseau de froid de la Part-Dieu, une clim' écolo qui tourne à plein régime pendant la canicule 14:49
    Lyon : le gymnase Enghien reste réquisitionné une semaine face à la canicule 14:40
    Clinique Sauvegarde Urgences radio
    Lyon : un homme se présente aux urgences avec trois balles dans le corps 14:03
    Hotel de la Métropole
    70 000 participants, 140 projets... la Métropole de Lyon dresse le bilan de ses concertations 13:22
    procession aux flambeaux Fourvière 14 août
    Assomption à Lyon : la procession aux flambeaux maintenue ce jeudi malgré la canicule  12:46
    Un homme perd la vie après une noyade au lac de Miribel-Jonage 12:02
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut