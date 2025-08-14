Près de Lyon : près de 30 excès de vitesse en deux jours sur un route du Beaujolais

Près de 30 excès de vitesse ont été relevés lors de deux contrôles des gendarmes de Villefranche dans le Beaujolais lundi et mardi.

Les gendarmes de la brigade de Villefranche-sur-Saône ont mené des contrôles routiers les lundi 11 et mardi 12 août sur la D44, à Denicé, dans le Beaujolais. En raison de travaux, la vitesse est limitée à 50 km/h sur un tronçon de cet axe routier, habituellement limité à 80 km/h.

Lundi, ils ont relevé treize excès de vitesse en deux heures de contrôle. Les automobilistes ont été flashés entre 78 et 93 km/h. Mardi, quinze nouveaux excès de vitesse ont été constatés dans la journée, dont un automobiliste roulant à plus de 50 km/h au dessus de la limite.