Une Lyonnaise quitte le domicile familial après une dispute puis est séquestrée à Marseille avec son fils

  • par Clémence Margall

    • La jeune femme de 22 ans et son fils de 4 ans ont été séquestrés pendant plusieurs jours avant qu’elle ne puisse donner l’alerte en composant le 114, le numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malvoyantes.

    C’est après une dispute avec sa famille qu’une jeune Lyonnaise de 22 ans a fui son domicile il y a quelques jours avec son fils de 4 ans pour se rendre à Marseille auprès d’un homme qu’elle ne connaissait que depuis quelques jours via Internet. Ce dernier lui proposait de l’héberger le temps que les choses s'apaisent. Mais, comme l’indiquent nos confrères de La Provence, la situation a rapidement viré au cauchemar.

    L’homme l’aurait séquestrée durant plusieurs jours avec son fils dans un appartement de la cité de la Bégude dans le 13e arrondissement de la citée Phocéenne tout en les menaçant avec un couteau et les frappant. Le calvaire a finalement pris fin lorsque la jeune femme a réussi à composer le 114, le numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malvoyantes. Sa famille avait également donné l’alerte après plusieurs jours sans nouvelle.

    Les forces de l’ordre sont intervenues dans la soirée de mardi 12 août pour les libérer. Le suspect, un homme de 28 ans, a été arrêté et placé en garde à vue. On ignore encore les raisons de cet acte.

