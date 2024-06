Le député du Rhône, empêtré depuis plusieurs mois dans une affaire judiciaire autour d'ingérences étrangères à l'Assemblée Nationale, a annoncé ce jeudi qu'il quittait le monde politique. Hubert Julien-Laferrière, élu en 2022 avec l'étiquette Nupes, veut désormais "sauver les grands singes".

Il n'avait pas encore pris la parole depuis dimanche et l'annonce d'Emmanuel Macron de convoquer des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. C'est désormais chose faite. Hubert Julien-Laferrière a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, qu'il quittait la vie politique.

"J’ai décidé d’anticiper la décision prise de longue date de tourner une page majeure de ma vie, engagé en politique depuis tant d’années, élu au niveau local puis national" explique l'ex-député de la 2e circonscription du Rhône, élu écologiste et qui avait candidaté sous l'étiquette Nupes en 2022.

Hubert Julien-Laferrière est empêtré depuis plusieurs mois dans des soupçons d'ingérence étrangère à l'Assemblée. En mai dernier, Le Monde avait révélé des échanges entre le député et le lobbyiste Jean-Pierre Duthion qui semblait démontrer que l'élu du Rhône avait négocié d'importantes sommes d'argent, qu'il recevait en liquide, pour soutenir publiquement des puissances étrangères. En février dernier, l'ancien député avait quitté le groupe écologiste à l'Assemblée alors qu'il se trouvait au cœur de la tempête.

"La sauvegarde des grands singes, ma passion secrète"

Dans son communiqué publié ce jeudi, Hubert Julien-Laferrière remercie "toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance pendant toutes ces années". "J’ai rencontré de l’espoir, de l’enthousiasme et, parfois aussi, de la déception. J’ai cependant toujours souhaité orienter mon engagement en direction des plus vulnérables et des droits humains, en France comme ailleurs, à commencer par la défense des enfants", poursuit-il.

"Dans ce territoire de la deuxième circonscription du Rhône qui m’est si cher, je souhaite bien sûr la victoire de la gauche écologiste" complète l'ancien élu avant d'évoquer son avenir, loin de la politique : "Ma vie s’ouvre sur un nouvel engagement. La sauvegarde des grands singes, ma passion secrète, en sera le moteur."

Après avoir siégé pendant sept ans à l'Assemblée Nationale, Hubert Julien-Laferrière va donc se "mettre bénévolement ses relations et son expérience au service des ONG qui se battent avec des moyens modestes pour sauver les gorilles, chimpanzés et autres orangs-outangs".