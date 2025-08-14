70 000 participants, 140 projets... la Métropole de Lyon dresse le bilan de ses concertations

La Métropole de Lyon dresse un bilan de ses démarches participatives depuis 2020, revendiquant l'implication de 70 000 personnes dans 140 projets.

Souvent accusée de ne pas suffisamment écouter les Grands lyonnais, La Métropole de Lyon a publié ce lundi un bilan de ses actions de participation citoyenne menées depuis l'arrivée de l'équipe de Bruno Bernard en 2020.

Les chiffres avancés font état de 70 000 participants mobilisés sur 140 projets de concertation, plus de 700 rencontres organisées et une plateforme numérique qui affiche 1,9 million de vues.

La Métropole assure que ces consultations ont permis d'"ajuster de nombreux projets", notamment les horaires de la ZTL et des tracés de certaines Voies lyonnaises.

La collectivité rappelle également la création d'une Convention climat (105 habitants), d'une Assemblée des usagers de l'eau et la réforme du Conseil de développement, qui témoignent d'une volonté d'institutionnaliser la participation.



