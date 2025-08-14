Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

70 000 participants, 140 projets... la Métropole de Lyon dresse le bilan de ses concertations

  • par La rédaction

    • La Métropole de Lyon dresse un bilan de ses démarches participatives depuis 2020, revendiquant l'implication de 70 000 personnes dans 140 projets.

    Souvent accusée de ne pas suffisamment écouter les Grands lyonnais, La Métropole de Lyon a publié ce lundi un bilan de ses actions de participation citoyenne menées depuis l'arrivée de l'équipe de Bruno Bernard en 2020.

    Les chiffres avancés font état de 70 000 participants mobilisés sur 140 projets de concertation, plus de 700 rencontres organisées et une plateforme numérique qui affiche 1,9 million de vues.

    La Métropole assure que ces consultations ont permis d'"ajuster de nombreux projets", notamment les horaires de la ZTL et des tracés de certaines Voies lyonnaises.

    La collectivité rappelle également la création d'une Convention climat (105 habitants), d'une Assemblée des usagers de l'eau et la réforme du Conseil de développement, qui témoignent d'une volonté d'institutionnaliser la participation.


    à lire également
    procession aux flambeaux Fourvière 14 août
    Assomption à Lyon : la procession aux flambeaux maintenue ce jeudi malgré la canicule 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    70 000 participants, 140 projets... la Métropole de Lyon dresse le bilan de ses concertations 13:22
    procession aux flambeaux Fourvière 14 août
    Assomption à Lyon : la procession aux flambeaux maintenue ce jeudi malgré la canicule  12:46
    Un homme perd la vie après une noyade au lac de Miribel-Jonage 12:02
    voiture police faits-divers
    A Lyon, un octogénaire aurait été tabassé pour sa chaîne en or 11:21
    PAF Police aux frontières
    Chaponost : un cambrioleur retrouvé grâce à un système de géolocalisation 10:48
    d'heure en heure
    Drôme : la mortalité routière repart à la hausse 10:12
    Caméra de Surveillance à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    A Corbas, la mairie frappe fort contre les dépôts sauvages 09:39
    Plus de 3 000 impacts de foudre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit 09:08
    Lyon : une association de commerçants s'amuse des travaux en Presqu'île pour faire sa com' 08:35
    orages
    L'ensemble des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 08:02
    Pollution : la qualité de l'air reste mauvaise ce jeudi à Lyon 07:39
    Météo : Lyon toujours écrasé par la canicule ce mercredi, jusqu'à 36°C attendus 07:18
    Lyon : la gare Part-Dieu paralysée, aucun train ne circule 13/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut