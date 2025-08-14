Assomption à Lyon : la procession aux flambeaux maintenue ce jeudi malgré la canicule 

L’annuelle procession aux flambeaux de l’Assomption est bien maintenue ce jeudi 14 août à Lyon. Elle débutera à 20 heures depuis la Maison de Lorette (5e arr.) jusqu’à la Basilique Notre-Dame de Fourvière.

C’est le rendez-vous annuel pour tous les croyants de Lyon et malgré la canicule, la traditionnelle procession aux flambeaux de Lyon est bien maintenue ce jeudi 14 août. Une première messe anticipée est organisée aujourd’hui à 17h30 à la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Elle sera donc suivie à 20 heures par la procession aux flambeaux, présidée par Monseigneur Le Gal, depuis la Maison de Lorette, dans le 5e arrondissement, jusqu’à la basilique Notre-Dame de Fourvière, en passant par les jardins du Rosaire. À l’issue de la procession, une veillée de prière sera proposée dans la basilique.

Demain, vendredi 15 août, fête de l’Assomption, plusieurs messes auront lieu à la basilique de Fourvière à 7h30, 9h30, 11 heures et 17h30. L’an passé, la procession aux flambeaux avait réuni pas moins de 250 fidèles.