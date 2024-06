Lyon : à gauche, la 2e circonscription au centre de toutes les convoitises

Alors qu'un accord sur la répartition du nombre de circonscriptions a été signé par les partis de gauche, la 2e circonscription du Rhône à Lyon attire toutes les convoitises.

"On attend la fumée blanche. C'est au niveau national que la situation va être clarifiée." Alors que les principaux partis de gauche ont décidé de faire front commun contre l'extrême droite, s'accordant sur le principe de candidatures uniques dans chaque circonscription, ils se sont entendus ce mercredi sur une répartition prévoyant 229 candidats LFI, 175 PS, 92 écologistes et 50 communistes. Dans la 2e circonscription du Rhône (1er et 4e arrondissements de Lyon ainsi qu'une partie des 2e et 9e), le choix du candidat à envoyer vire au casse-tête.

"Chaque parti veut la 2e car elle est gagnable et disponible"

Abandonnée par le député sortant ex-écologiste, Hubert Julien-Laferrière, qui est empêtré dans une enquête judiciaire pour des soupçons d'ingérences étrangères à l'Assemblée nationale, la circonscription et son contexte favorable attire toutes les convoitises à gauche. "Chaque parti veut la 2e car elle est gagnable et disponible", analyse un socialiste lyonnais.

Selon nos informations, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, pousse pour que son parti la conserve, et souhaite envoyer la suppléante du sortant et maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga. De son côté, La France insoumise pourrait vouloir envoyer le porte-parole du groupe antifasciste lyonnais, la Jeune garde, Raphaël Arnault qui avait été candidat pour le NPA en 2022. Sandrine Runel de son côté s'est également positionnée pour le Parti socialiste, qui considère avoir toute légitimité pour récupérer la circonscription, fort des plus de 20 % de suffrages exprimés recueillis. Elle aurait le soutien de plusieurs candidats à l'investiture dans le cas où le PS obtiendrait la circonscription.

La 2e pour les Écologistes, la 1ère pour les Socialistes ?

En coulisses, il se murmure que les écologistes inviteraient Sandrine Runel à partir en campagne pour la 1ère circonscription (5e arrondissement et une partie des 2e, 7e et 9e arrondissements), où le contexte électoral est nettement défavorable aux Verts, mais où une victoire semble envisageable pour un candidat issu du Parti socialiste. "La maire écolo du 5e n'a pas confiance, elle pense que ce n'est pas gagnable pour eux", assure un cadre de la gauche lyonnaise.

Dans ces logiques d'appareils, il est ainsi bien difficile pour les candidatures de Nathalie Perrin-Gilbert et Jean-Christophe Vincent d'exister. Le président de Lyon-La Duchère discuterait avec le PS et aurait reçu des propositions de plusieurs candidats pour former un ticket. Quant à Nathalie Perrin-Gilbert, qui souhaiterait s'intégrer au Front populaire sous les couleurs de son mouvement local, Lyon en commun, elle le reconnaît : "Dans le partage des circonscriptions, peu de place est accordée à des petits mouvements." L'élue se laisse jusqu'à vendredi pour décider de la suite à donner à sa candidature.

"On espère savoir qui sera investi d’ici demain. Tout va se décider à Paris", indique un socialiste. "La discussion sur la répartition précise des circonscriptions n'a pas commencé. Ou en tous cas, très peu", précise de son côté l'insoumise Aurélie Gries.

