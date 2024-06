Un rail de sécurité est désormais installé sur les quais Tilsitt et Maréchal Joffre, séparant la voie réservée aux bus et modes doux de celle des automobilistes, qui ont perdu une voie de circulation. (Crédit Fabien Bagnon – Twitter)

Une étudiante de 20 ans se trouve entre la vie et la mort après avoir été fauchée par un automobiliste en état d’ivresse mardi soir sur le quai Tilsitt (2e arr.) à Lyon.

Nouvel accident sur le quai Tilsitt. Mardi 11 juin dans la soirée, une étudiante de 20 ans a été fauchée par un automobiliste qui roulait à vive allure et en état d’ivresse alors qu’elle était à vélo sur le quai Tilsitt à Lyon, rapportent nos confrères du Progrès. La victime, originaire de Grenoble et résidant à Lyon, a été hospitalisée "dans un état critique."

Un taux d’alcoolémie supérieur à 1,5g/L

Selon les témoins de la scène, l’automobiliste au volant d’une Peugeot 208 s’est engagé sur la voie réservée aux vélos et aux bus et aurait manqué le virage du quai Tilsitt, connu pour être particulièrement dangereux. Le conducteur aurait alors perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter la jeune femme, projetée 30 mètres plus loin par la violence du choc. L’automobiliste n’a été, quant à lui, que "légèrement blessé."

Le suspect a été interpellé une fois la police arrivée sur les lieux de l’accident. Au moment du dépistage, le taux d’alcoolémie de cet habitant de Sainte-Foy-lès-Lyon était supérieur à 1,5g/L. Il a été placé en cellule de dégrisement avant d’être entendu lors de sa garde à vue. Il a été déféré au parquet de Lyon ce jeudi, en vue de l’ouverture d’une enquête.

