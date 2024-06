Élections européennes : Grégory Doucet et sa majorité vraiment confortés à Lyon ?

À l'issue d'un scrutin européen qui a consacré le Rassemblement national, Grégory Doucet s'est félicité dimanche soir d'une progression de sa majorité à Lyon. Dans les faits, si l'équilibre politique n'est pas chamboulé, les écologistes sont affaiblis.

Claque pour les Verts, dynamique à gauche, faiblesse de la droite... Sans chambouler les équilibres, les résultats du scrutin européen à Lyon pourraient bien impulser une nouvelle dynamique (à observer avec prudence puisque les élections législatives anticipées pourraient de nouveau rebattre les cartes) à deux ans des élections municipales.

"Lyon est structurellement une ville plus de gauche que de droite, mais il y a surtout une énorme sanction sur les écologistes" Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon Tweet

D'abord parce qu'Europe Écologie, qui flirte avec les 5 % à l'échelle nationale, ne dépasse pas les 12 % à Lyon, se plaçant ainsi derrière le Rassemblement national et ses 13,18 %. De fait, le parti du maire de Lyon Grégory Doucet se place en dernière position des partis de gauche, derrière La France insoumise et ses 17,18 % et le Parti socialiste qui atteint 18,80 %.

Si Grégory Doucet a salué dans un tweet - très "lyonolyonnais" et presque déconnecté de la réalité de la soirée, sans un mot sur le score de l'extrême droite - un progrès pour sa majorité, l'édile devra très certainement la rééquilibrer. La gauche est effectivement en très légère progression à Lyon par rapport aux élections présidentielle et législatives de 2022, flirtant avec les 50 %.

"Le maire doit se réinterroger sur sa façon de gérer sa majorité"

Mais les élus LFI, et PS, aujourd'hui clairement minoritaires dans la majorité de Grégory Doucet, sortent renforcés du scrutin européen et pourraient sommer le maire de leur accorder davantage de sièges au sein de son exécutif. "Nos partenaires des partis sont déjà impliqués autour du maire et occupent une place importante que l'on a renforcée avec l'arrivée d'Emmanuel Giraud aux côtés d'Audrey Hénocque", tempère Gautier Chapuis, adjoint au maire et président du groupe écologiste à la Ville de Lyon.

Mais si les équilibres ne sont pas chamboulés au sein d'une majorité menée par Grégory Doucet et un groupe écologiste pourtant affaibli, les élus socialistes pourraient être confortés dans l'idée d'une alternative à la gauche du maire pour les prochaines municipales. Plus sociale, ancrée dans la culture lyonnaise et moins bobo, cette alternative pourrait éventuellement être portée par l'ex-adjointe à la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, qui s'est par ailleurs déclarée candidate aux élections législatives anticipées dans la 2e circonscription du Rhône.

"L'équilibre est globalement le même à Lyon"

L'élue qui souhaite ainsi présenter une dizaine de candidats issus de son mouvement dans les 14 circonscriptions du Rhône estime auprès de Lyon Capitale que "les Ecologistes se sont, à un moment, sentis propriétaires des Lyonnais. Mais les Lyonnais leur ont envoyé un message fort avec ce scrutin". Et d'ajouter : "Le maire doit se réinterroger sur sa façon de gérer sa majorité. Il doit comprendre qu'il est possible de diriger sans dominer."

Pour l'heure, c'est donc à gauche que Grégory Doucet pourrait être dépassé. "Lyon est structurellement une ville plus de gauche que de droite, mais il y a surtout une énorme sanction sur les écologistes", note ainsi le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, qui observe néanmoins une progression de sa famille politique dans son arrondissement. "Grégory Doucet dit que sa majorité est en progression, je ne vois pas quels calculs il a fait. L'équilibre est globalement le même à Lyon", ajoute-t-il.

