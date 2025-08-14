Actualité
Lyon : un homme se présente aux urgences avec trois balles dans le corps

  • par La rédaction

    • Un homme s'est présenté avec trois balles dans le corps aux urgences de la clinique de la Sauvegarde à Lyon.

    Mercredi 13 août vers 4 h 40 du matin, un homme d'une trentaine d'années s'est présenté aux urgences de la clinique de la Sauvegarde grièvement blessé mais capable de marcher.

    Selon nos confrères du Progrès, l'homme présentait trois impact de balle sur le corps, dont une au niveau des jambes. Il était accompagné de sa compagne et a été transféré vers un autre établissement par le Samu.

    Aucune enquête n'a été ouverte ont indiqué les services de police.

