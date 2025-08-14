Journalistes tués à Gaza : un rassemblement ce samedi à Lyon

Le collectif 69 Palestine organise une mobilisation samedi 16 août à 15 heures place de la République (2e arr.) en hommage aux journalistes tués à Gaza et pour demander un cessez-le-feu.

Le 10 août dernier, le gouvernement israélien revendiquait la frappe ciblée tuant six journalistes de la chaîne Al-Jazeera, dont Anas Al-Sharif, 28 ans, et Mohammed Qreiqeh, 33 ans. Une nouvelle provoquant une onde de choc dans le monde tandis que Reporters sans frontières (RSF) estime que plus de 200 journalistes sont morts à Gaza depuis le début de la guerre.

Pour leur rendre hommage et exiger un cessez-le-feu dans la région, le collectif 69 Palestine organise un rassemblement samedi 16 août sur la place de la République, dans le 2e arrondissement, dès 15 heures. Dans un communiqué, le collectif déclare : "Netanyahou cherche à réimposer un contrôle militaire israélien total sur la bande de Gaza : un nouveau crime de guerre et un crime contre l’humanité. C’est une escalade dangereuse dans la politique de nettoyage ethnique, menaçant d’un effondrement total la situation humanitaire dans l’enclave assiégée." Et ajoute : "Pour tenter de masquer ses crimes à venir Israël tue les journalistes d’Al-Jazeera, témoins héroïques depuis 21 mois."

Toujours pour le collectif 69 Palestine, la France et l’Europe seraient "complices" et exige de "débloquer l’aide retenue par Israël et que l’ONU et les ONG spécialisées puissent intervenir dans la distribution, seule solution pour arrêter la dynamique de la famine", la reconnaissance immédiate de l’État palestinien ainsi que des sanctions contre Israël. Le collectif appelle enfin les manifestants à amener des casseroles "pour briser le silence de notre gouvernement."