Actualité
manifestation palestine
Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Journalistes tués à Gaza : un rassemblement ce samedi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le collectif 69 Palestine organise une mobilisation samedi 16 août à 15 heures place de la République (2e arr.) en hommage aux journalistes tués à Gaza et pour demander un cessez-le-feu.

    Le 10 août dernier, le gouvernement israélien revendiquait la frappe ciblée tuant six journalistes de la chaîne Al-Jazeera, dont Anas Al-Sharif, 28 ans, et Mohammed Qreiqeh, 33 ans. Une nouvelle provoquant une onde de choc dans le monde tandis que Reporters sans frontières (RSF) estime que plus de 200 journalistes sont morts à Gaza depuis le début de la guerre.

    Pour leur rendre hommage et exiger un cessez-le-feu dans la région, le collectif 69 Palestine organise un rassemblement samedi 16 août sur la place de la République, dans le 2e arrondissement, dès 15 heures. Dans un communiqué, le collectif déclare : "Netanyahou cherche à réimposer un contrôle militaire israélien total sur la bande de Gaza : un nouveau crime de guerre et un crime contre l’humanité. C’est une escalade dangereuse dans la politique de nettoyage ethnique, menaçant d’un effondrement total la situation humanitaire dans l’enclave assiégée." Et ajoute : "Pour tenter de masquer ses crimes à venir Israël tue les journalistes d’Al-Jazeera, témoins héroïques depuis 21 mois."

    Toujours pour le collectif 69 Palestine, la France et l’Europe seraient "complices" et exige de "débloquer l’aide retenue par Israël et que l’ONU et les ONG spécialisées puissent intervenir dans la distribution, seule solution pour arrêter la dynamique de la famine", la reconnaissance immédiate de l’État palestinien ainsi que des sanctions contre Israël. Le collectif appelle enfin les manifestants à amener des casseroles "pour briser le silence de notre gouvernement."

    à lire également
    Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône 16:23
    manifestation palestine
    Journalistes tués à Gaza : un rassemblement ce samedi à Lyon 15:58
    trafic
    Un week-end du 15 août très compliqué sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 15:19
    La centrale Mouton-Duvernet est installée 13 mètres sous terre, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. (@NB)
    Lyon : le réseau de froid de la Part-Dieu, une clim' écolo qui tourne à plein régime pendant la canicule 14:49
    Lyon : le gymnase Enghien reste réquisitionné une semaine face à la canicule 14:40
    d'heure en heure
    Clinique Sauvegarde Urgences radio
    Lyon : un homme se présente aux urgences avec trois balles dans le corps 14:03
    Hotel de la Métropole
    70 000 participants, 140 projets... la Métropole de Lyon dresse le bilan de ses concertations 13:22
    procession aux flambeaux Fourvière 14 août
    Assomption à Lyon : la procession aux flambeaux maintenue ce jeudi malgré la canicule  12:46
    Un homme perd la vie après une noyade au lac de Miribel-Jonage 12:02
    voiture police faits-divers
    A Lyon, un octogénaire aurait été tabassé pour sa chaîne en or 11:21
    PAF Police aux frontières
    Chaponost : un cambrioleur retrouvé grâce à un système de géolocalisation 10:48
    Drôme : la mortalité routière repart à la hausse 10:12
    Caméra de Surveillance à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    A Corbas, la mairie frappe fort contre les dépôts sauvages 09:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut