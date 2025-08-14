Actualité
Le gymnase Enghien est réquisitionné une semaine de plus face à la canicule.

Lyon : le gymnase Enghien reste réquisitionné une semaine face à la canicule

  • par La rédaction

    • Le gymnase Enghien à Lyon restera réquisitionné jusqu'au 20 août face à la canicule.

    Ouvert en début de semaine pour permettre aux plus vulnérables de faire face à la canicule qui s'abat sur Lyon, le gymnase Enghien dans le 2e arrondissement de Lyon sera réquisitionné une semaine supplémentaire.

    Une cinquantaine de place y sont ouvertes, permettant aux personnes sans-abri de trouver de l'eau et des repas. Il restera ouvert jusqu'au 20 août au moins puisque la fin des fortes chaleurs est prévue pour le 21 août.

