Six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orages

L'Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal ont été placés en vigilance jaune pour un risque d'orages ce vendredi.

Alors que le soleil s'était fait une belle place à Lyon et dans toute la région ces derniers jours, ce sont les orages qui vont faire leur réapparition ce vendredi. Ainsi, Météo France a placé six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour orages. L'Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal sont concernés par cette vigilance.

A Lyon, après une journée très nuageuse, c'est dans la soirée que les orages devraient éclater. Ils pourraient être localement violents avec des pluies très soutenues.

Une vigilance qui devrait se poursuivre pour tout le weekend dans la plupart des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.