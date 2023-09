Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Grève dans les Apple stores, du bio dans les cantines des crèches, mobilisation des greffiers, du vin de la Loire pour le pape et des analyses pour détecter le plomb dans les écoles : voici le récap des principales infos de la semaine.

Apple stores : le mouvement de grève initié à Lyon se généralise dans toute la France

La grève des Apple stores, partie de Lyon cet été, se généralise à toute la France après l'appel à la grève des syndicats. Alors que l'iPhone 15 fait sa sortie ce vendredi, les deux boutiques lyonnaises sont en grève perlée jusqu'à hier, samedi 23 septembre, comme la plupart des enseignes françaises de la marque. "La direction ayant décidé d'ignorer nos revendications et préoccupations malgré leur parfaite légitimité, les quatre syndicats d'Apple Retail France appellent à la grève, les 22 et 23 septembre", ont écrit la CFDT Apple Retail et la CGT sur le réseau social X (ex-Twitter)

Photo d'illustration d'un Apple store. (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Du bio et du local dans les cantines des crèches lyonnaises

"Désormais, dans les crèches on mange 100% bio et à 80% locale, dans un rayon de 200 km", se félicitait ce mardi 19 septembre le maire de Lyon Grégory Doucet. Après les Ehpad et les écoles, la municipalité écologiste remodèle donc le bas de la pyramide. La place de la viande dans les repas a été réduite à deux repas tous les 20 jours. Une aubaine pour certains producteurs locaux qui peuvent désormais voir venir grâce à la commande publique. Producteur de légumineuses dans le Rhône et l’Ain, Bertrand Rabatel a ainsi livré près de 600 kilos de lentilles à la municipalité la semaine dernière via la coopérative Bio à pro installée à Brignais. "Personnellement je suis installé en bio depuis le 1er janvier 2023, les volumes sont non négligeables donc ça nous permet de conforter notre position", reconnaît cet agriculteur, également membre du groupement Graine de Lyon.

À Lyon, les repas des crèches sont faits directement sur place. (Photo Hadrien Jame)

Les greffiers en grève après des négociations "très décevantes"

Les greffiers étaient de nouveau en grève ce jeudi à Lyon. Ils déplorent des négociations "très décevantes" avec la Direction des services judiciaires. Déjà en grève mardi 19 septembre et mobilisés au slogan, "pas de greffiers, pas de justice", les agents du greffe ont remis ça, au lendemain de négociations "très décevantes" entre les syndicats et la Direction des services judiciaires. Mardi, seuls deux greffiers avaient pu être réquisitionnés pour permettre la tenue de quelques audiences au tribunal judiciaire de Lyon.

Les greffiers devant le tribunal du 3e à l'occasion de la deuxième journée de manifestation en juillet 2023 (Photo : Martin Gaboriau)

Un vin de la Loire utilisé pour la messe du pape à Marseille

Voilà un vin qui porte bien son nom. Pour sa messe célébrée au stade Vélodrome de Marseille samedi 23 septembre, le pape François a utilisé un vin blanc de La Bénisson-Dieu au moment de l’eucharistie. Une initiative à l’origine du propriétaire du domaine, Régis Anouil, qui, selon l’AFP, avait contacté de lui-même "l’archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, afin de proposer que des vins de La Bénisson-Dieu accompagnent la visite du Saint-Père en France".

Le cardinal Barbarin (à gauche de dos) et le pape François © VINCENZO PINTO / AFP

Des analyses pour détecter le plomb dans les écoles de Lyon

La semaine dernière, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement avait demandé que des tests soient réalisés dans l'ensemble des 208 écoles de la ville de Lyon, relayant l'inquiétude de ses administrés après la découverte de traces de plomb dépassant les normes autorisées. Interrogé par Lyon Capitale, Gregory Doucet, maire EELV de Lyon, répond : "Vous pensez qu'on ne s'est pas dit pas nous même qu'on allait tester l'ensemble des écoles. On avait priorisé précédemment les écoles dont on pouvait soupçonner que les tuyauteries pouvaient contenir du plomb. Par ailleurs, il y a déjà une planification qui est établie pour tester l'ensemble des écoles." Cette planification a été mise en place en 2020, à l'initiative de l'exécutif, n'étant pas une obligation légale.