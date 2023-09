Les Apple stores en grève perlée pour la sortie du nouvel iPhone

Photo d’illustration d’un Apple store. (Photo de SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La grève des Apple stores, partie de Lyon cet été, se généralise à toute la France après l'appel à la grève des syndicats.

Alors que l'iPhone 15 fait sa sortie ce vendredi, les deux boutiques lyonnaises sont en grève perlée jusqu'à demain, comme la plupart des enseignes françaises de la marque. "La direction ayant décidé d'ignorer nos revendications et préoccupations malgré leur parfaite légitimité, les quatre syndicats d'Apple Retail France appellent à la grève, les 22 et 23 septembre", ont écrit la CFDT Apple Retail et la CGT sur le réseau social X (ex-Twitter)

Les salaires au cœur du débat

Le mouvement social survient après l'échec des négociations entre les syndicats et la direction. Le point de négociation principal étant la revalorisation salariale en raison de l'inflation. Ainsi, l'intersyndicale demande une hausse salariale de 7% ainsi qu'un euro supplémentaire sur les tickets repas, alors que la direction ne propose que 4,5%.

Par ailleurs, les 300 salariés qui ont quitté la multinationale cette année n'ont pas été remplacés ; en conséquence, les employés restants ont vu leur charge de travail augmenter.

"Normalement, le lancement d'un nouvel iPhone est une fête, mais là nous n'avons pas le cœur à la fête"

Albin Voulfow, délégué syndical CFDT Apple Retail France

"Le but n'est pas de bloquer les magasins mais que les gens, à la fois la direction et le public, prennent conscience de la problématique", a indiqué à l'AFP Albin Voulfow, délégué syndical CFDT Apple Retail France. Et d'ajouter : "Normalement, le lancement d'un nouvel iPhone est une fête, mais là nous n'avons pas le cœur à la fête".

Un mécontentement ne datant pas d'hier

Cet été déjà, le magasin Apple de la Part-Dieu était entré en grève pendant plusieurs samedis d'août. Cela faisait écho à la volonté de l'entreprise de faire davantage travailler les employés le samedi. Ceux de Lyon Confluence et Dijon avaient rapidement rejoint le mouvement. L'état d'esprit était alors le même ; le suppléant du comité social économique (CSE) de l'Apple store Part-Dieu regrettait que le géant de la technologie fasse "tout pour protéger ses marges de profit", sans écouter ses salariés.

Cette entrée en grève à l'échelle nationale pourrait entâcher la sortie du nouvel iPhone. Reste à voir si cette mobilisation générale des employés fera réagir la direction d'Apple.