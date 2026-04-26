Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Retour des élèves aux Chartreux, polémique autour des frais de représentation du maire, lancement de campagne présidentielle pour François Ruffin, départ de la préfète ou encore annonce d’un concert événement… On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 20 au 26 avril à Lyon.

Les élèves des Chartreux de retour après le violent incendie

Vingt jours après le spectaculaire incendie qui a ravagé une partie du lycée des Chartreux (Lyon 1er), les élèves ont retrouvé le chemin des cours ce lundi 20 avril. Si la rentrée a pu se faire dans des conditions quasi normales, les 170 internes sont désormais hébergés dans des modulaires, de type Algeco, prêtés par GL Events et installés en urgence sur le stade de l’établissement.

Au total, près de 2 000 m² ont été détruits, dont plusieurs salles de classe. La reconstruction s’annonce longue et coûteuse, même si la Région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà débloqué 3 millions d’euros. L’objectif affiché est un retour à la normale d’ici un an, notamment pour l’internat.

Le conseil municipal acte la hausse de 400 % des frais de représentation de Grégory Doucet

C’est une décision qui ne passe pas. Ce jeudi 23 avril, le conseil municipal a voté une augmentation de 400 % de l’enveloppe des frais de représentation du maire, passant de 3 000 à 15 000 euros. Une mesure jugée "indécente" par l’opposition, qui dénonce un manque de contrôle sur l’utilisation de ces fonds publics. "Nous serons très attentifs à ces dépenses parce qu’elles concernent les deniers publics", a déclaré Jean-Michel Aulas (Cœur lyonnais).

De son côté, la majorité écologiste assume et parle d’un plafond nécessaire pour couvrir des dépenses institutionnelles et protocolaires. "Pour une ville de 500 000 habitants, cela reste raisonnable", a lâché Audrey Henocque, 1re adjointe en charge de la coopération territoriale et des relations avec les arrondissements. La Ville promet désormais un bilan annuel public pour assurer la transparence de ses dépenses.

François Ruffin lance sa campagne présidentielle à Lyon

C’est depuis la place Louis-Pradel que François Ruffin a choisi de se lancer dans la course à l’Élysée, ce samedi 25 avril. Devant plus de 2 000 personnes, le député a mis en scène un "entretien d’embauche" face à des travailleurs pour défendre un programme centré sur les classes populaires.

Augmentation du SMIC à 1 700 euros nets mensuel, retraite anticipée pour les métiers pénibles ou encore critique des grandes entreprises... le député de la Somme a donné le ton : "Je suis un député au SMIC, je serai un président au SMIC aussi". En choisissant Lyon, le candidat de Debout ! entend s’appuyer sur un symbole d’unité.

Fabienne Buccio quitte la préfecture du Rhône

Après trois années à ce poste, la préfète du Rhône Fabienne Buccio quittera ses fonctions le 18 mai prochain. Elle sera remplacée par Étienne Guyot, actuel préfet de la Gironde, qui connaît déjà Lyon pour y avoir été sous-préfet entre 1992 et 1994.

Première femme à occuper ce poste dans l’histoire, Fabienne Buccio aura été marqué par des dossiers sensibles, entre tensions sécuritaires, gestion des grands événements comme la Coupe du monde de rugby 2023 et les JO 2024 ou encore des relations parfois compliquées avec la municipalité de Lyon. Elle devrait désormais prendre sa retraite.

Karol G en concert au Groupama Stadium en 2027

C’est une annonce qui a ravit les amateurs de musique. La chanteuse colombienne Karol G se produira au Groupama Stadium le 21 juillet 2027. Une des deux dates en France (avec Paris) dans le cadre de sa tournée mondiale "Viajando por El Mundo Tropitour".

La star vient tout juste d’entrer dans l’histoire en devenant la première artiste latina à se produire en tête d’affiche du festival Coachella, aux États-Unis. C’est donc un événement d’ampleur pour Lyon, qui confirme son attractivité pour les tournées internationales. La billetterie ouvrira le 29 avril prochain, avec une prévente sur inscription.

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