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Fabienne Buccio, préfète du Rhône@William Pham

Etienne Guyot succédera à la préfète du Rhône Fabienne Buccio

  • par Loane Carpano

    • A partir du 18 mai prochain, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, sera remplacée par le préfet de la Gironde, Etienne Guyot.

    C'est désormais officiel, la préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, va quitter ses fonctions. Après trois ans passés à Lyon, la haute fonctionnaire quittera son poste le 18 mai prochain, dans le cadre d’un vaste remaniement préfectoral impulsé par Emmanuel Macron. Pour rappel, elle avait été la première femme à occuper cette fonction.

    Préfet de la Gironde depuis 2023

    C'est l'administrateur d'Etat, Etienne Guyot qui lui succédera. Agé de 64 ans, ce dernier a déjà été préfet du Gers, des Landes et de Meurthe-et-Moselle. Il était préfet de la Gironde depuis 2023.

    La ville de Lyon ne lui est néanmoins pas méconnue, puisqu'il y avait occupé le poste de sous-préfet de Lyon de 1992 à 1994. Ce dernier avait également travaillé en cabinet ministériel avec le ministre des Transports entre 1995 et 1997 et été directeur de cabinet du ministre des Collectivités locales en 2011.

    Lire aussi : Fabienne Buccio sur le départ : un nouveau préfet bientôt nommé à Lyon

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