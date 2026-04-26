Après plusieurs épisodes de violences, les autorités ont décidé de renforcer nettement le dispositif de sécurité à Décines-Charpieu, ce dimanche 26 avril.

La pression ne retombe pas à Décines-Charpieu, près de Lyon. Selon des informations de la préfecture, relayées par nos confrères du Progrès, plusieurs dizaines de policiers de la CRS 83, une unité spécialisée dans les violences urbaines, ont été déployés ce dimanche 26 avril dans la commune.

Pour rappel, vendredi soir, une passante d’une quarantaine d’années a été blessée par une balle perdue alors qu’elle rentrait chez elle avec ses enfants, au niveau de la rue Sully. Touchée au mollet, elle a été rapidement prise en charge et hospitalisée.

Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, de nouveaux tirs d’intimidation ont retenti dans le même secteur. Cette fois sans faire de blessé.

Face à cette escalade, les renforts policiers visent à sécuriser durablement le quartier et à rassurer les habitants. Reste à savoir si cette mobilisation suffira à faire retomber la tension, après plus de 48 heures d’incidents. Puisque, comme nous le confiait Alain Barberis, secrétaire départemental du Rhône Alliance Police nationale, la situation est devenue "alarmante" dans l’agglomération lyonnaise.

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