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Thierry Dauxois, nouveau PDG du CNRS
Thierry Dauxois, nouveau PDG du CNRS

Un ancien cadre de l'ENS Lyon prend la tête du CNRS

  • par La rédaction

    • Un physicien, ancien vice-président recherche de l'ENS Lyon, prend les commandes du CNRS, le premier organisme de recherche français

    C'est officiel depuis ce 10 juin 2026. Thierry Dauxois a été nommé président-directeur général du CNRS par le président de la République, sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, Philippe Baptiste. Il succède à Antoine Petit, qui dirigeait l'organisme depuis 2018.

    Chercheur de formation, Philippe Dauxois n'est pas un inconnu des couloirs du CNRS. Directeur de recherche depuis 2006, il était à la tête de CNRS Physique depuis juillet 2021, après un passage comme vice-président recherche à l'ENS de Lyon (2020-2021). C'est donc un homme du sérail qui hérite du gouvernail du plus grand organisme de recherche scientifique français.

    Un chercheur ancré dans la physique des ondes et du chaos

    Né à Toulouse en 1967 et normalien de formation ( c'est un ancien élève de l'ENS Lyon), Thierry Dauxois a consacré l'essentiel de sa carrière à la physique non linéaire et à la physique statistique. Il a mené ses travaux au Laboratoire de physique (CNRS/ENS de Lyon), qu’il a dirigé de 2012 à 2020.

    Ses travaux l'ont mené des solitons, ces ondes dont les tsunamis sont une manifestation spectaculaire, jusqu'à la dynamique des fluides océaniques, en passant par la mécanique statistique des systèmes gravitationnels. Une centaine d'articles publiés et dix-huit colloques internationaux organisés témoignent d'un parcours aussi prolixe que pluridisciplinaire.

    Sa carrière s'est voulue délibérément internationale : séjours prolongés au Los Alamos National Laboratory, à Florence, et au Scripps Institution of Oceanography à San Diego. Une ouverture sur le monde qu'il devra désormais mettre au service d'une institution qui rayonne dans plus de 200 laboratoires à travers la France.

    Thierry Dauxois a été vice-président recherche de l'ENS de Lyon, entre 2020 et 2021

    "La souveraineté scientifique" comme cap

    Dans sa première prise de parole, le nouveau PDG a affiché ses priorités sans détour : "le CNRS est un organisme exceptionnel, dont la mission n'a jamais été aussi nécessaire. Je m'attacherai à lui donner les moyens d'agir, au service d'une recherche fondamentale ambitieuse qui demeure la première condition de notre souveraineté scientifique comme de notre rayonnement international." Un discours volontariste, dans un contexte où la recherche fondamentale peine à obtenir les financements qu'elle mérite. Auditeur de l'IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale, cercle de réflexion stratégique qui forme les cadres civils et militaires aux enjeux de sécurité et de souveraineté) cette année et membre du Conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques depuis cinq ans, Philippe Dauxois connaît bien les rouages entre science et décision publique. Il en aura besoin.

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