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Anaïs Depommier (à gauche), une des autrices de l'album, et Agnès Vezirian (à droite), directrice de la communication de Lyon Capitale, qui supervise l'édition. @LyonCapitale
Anaïs Depommier (à gauche), une des autrices de l’album, et Agnès Vezirian (à droite), directrice de la communication de Lyon Capitale, qui supervise l’édition. @LyonCapitale

BDécines : le nouvel album de Lyon Capitale sacré, le festival continue ce dimanche

  • par Corentin Lucas

    • Les Sept Merveilles de Lyon a reçu le prix du meilleur album au festival BDécines, qui se poursuit encore ce dimanche 26 avril.

    C’est une belle reconnaissance pour Lyon Capitale. Le dernier album collectif, Les Sept Merveilles de Lyon, a remporté le prix du meilleur album lors du festival BDécines, basé à Décines-Charpieu ce week-end. Un succès pour cette bande dessinée qui met en lumière les lieux et savoir-faire emblématiques de la ville à travers sept récits.

    Fourvière, le Vieux Lyon, le parc de la Tête d’Or, l’Hôtel-Dieu, mais aussi la soie, Guignol et la gastronomie composent ce panorama du patrimoine lyonnais, revisité par sept auteurs et autrices : Marie Avril-Hourlier, Grégoire Berquin, Anaïs Depommier, Christophe Fournier, Ludivine Stock, Morgane Velten et Nicolas Wild.

    Lire aussi : "Les Sept Merveilles de Lyon" : la nouvelle BD qui célèbre le patrimoine lyonnais

    Un album entre patrimoine et création

    L’album propose un regard à la fois documenté et accessible. Chaque histoire a été travaillée en lien avec les Archives municipales de Lyon, garantissant la véracité des faits tout en laissant place à la sensibilité de chacun. "C’est pour petits et grands, c’est très familial, ça peut être lu en famille. Et surtout pour les Lyonnais, les ex-Lyonnais, les futurs Lyonnais… pour tout le monde", nous expliquait Marie Avril-Hourlier, coordinatrice artistique de l’album, lors de sa sortie en décembre dernier.

    BDécines, un festival tourné vers la création

    Partenaire du festival, Lyon Capitale célèbre donc ce prix dans un événement qui met à l’honneur la création sous toutes ses formes. BDécines, qui fête son 25e anniversaire, se poursuit ce dimanche, à Décines-Charpieu. Une quarantaine d’auteurs sont réunis, entre bande dessinée jeunesse, comics et mangas. Anaïs Depommier et Morgane Velten, deux des auteurs des Sept Merveilles de Lyon, sont présentes ce week-end à BDécines pour des séances de dédicaces.

    Un rendez-vous à ne pas manquer.

    Lire aussi : « BDécines est un travail culturel à l’année » revendique Julien Manzoni

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