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Illustration Police Municipale (@Vincent Guiraud)

Lyon : une mère ivre vient chercher son fils à l'école, la police utilise un taser pour la maitriser

  • par Romain Balme

    • Une mère de famille en état d'ivresse a été interpellée mardi dans une école du 5e arrondissement de Lyon. Elle s'en est prise à des policiers, ainsi qu'à un agent du périscolaire.

    Les faits se sont déroulés ce mardi 9 juin au groupe scolaire Ferdinand-Buisson, dans le 5e arrondissement de Lyon. En état d'ivresse, une mère est venue chercher son fils et s'est montrée particulièrement véhémente envers un agent du périscolaire, rapporte ActuLyon.

    Ce dernier a dû appeler la police. Sur place les forces de l'ordre, ont été outragées par la mère de l'enfant, qui a été pris en charge et confié à un autre membre de sa famille.

    Transportée à l'hôpital en raison de son état, sa colère n'est pas redescendue. La mère s'en est ensuite prise à une policière en tentant de lui donner des coups. Les agents ont dû se résoudre à utiliser un pistolet à impulsion électrique (taser) pour la maitriser. Une enquête est en cours selon la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN).

    Lire aussi : Lyon 8e : attiré par un faux rendez-vous, il est dépouillé sous la menace d’armes

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