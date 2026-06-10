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Danse SUBS
Dance People. Crédit : Tommy Ga Ken Wan

"Dance people" : à Lyon, un festival dédié à la danse organisé aux SUBS en juin

  • par Loane Carpano

    • Du 19 au 21 juin, les SUBS accueilleront 60 danseurs et de nombreuses performances, dans le cadre du festival "Dance people".

    Spectacles, performances, ateliers, rencontres... Du 19 au 21 juin, plus de 60 danseurs se réuniront aux SUBS, dans le 1er arrondissement de Lyon, pour le festival international "Dance People." Porté par la compagnie de danse Maqamat et cofinancé par l'Union européenne, "l'événement célébrera le mouvement, la joie et le plaisir d'être ensemble", souligne l'organisation du festival.

    Parmi les temps forts programmés : "Dance People". À 20 heures, vendredi 19 juin, les danseurs Omar Rajeh et Mia Habis, inviteront le public à se joindre à eux pour danser sous la verrière des SUBS. Des ateliers de danse pour enfants et de nombreuses prestations sont également programmés tout au long du week-end.

    A noter que des présentations gratuites seront proposées tout au long du week-end.

    Lire aussi : Concerts, danse, spectacles... Les SUBS dévoilent leur programmation estivale à Lyon

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