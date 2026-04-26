La nouvelle star du cyclisme mondial s’appelle Paul Seixas. Et il est Lyonnais.

Ce dimanche 26 avril, Paul Seixas a (encore) marqué les esprits à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège, le dernier monument de la saison de cyclisme. Au terme de 259 kilomètres épuisants et d’une bataille légendaire contre le champion du monde Tadej Pogacar, le Lyonnais est monté sur la deuxième marche du podium.

Une place honorable, qui n’était pas gagnée d’avance pour le coureur originaire du Beaujolais. En début de course, Paul Seixas et son adversaire du jour, Tadej Pogacar, se sont fait piéger par un groupe d'une cinquantaine de coureurs, mené par Remco Evenepoel, qui a compté plus de trois minutes sur le duo. Un peu plus de 100km plus tard, les deux sont revenus tranquillement sur le groupe, sans donner l’impression d’avoir perdu des forces dans la bataille.

Puis est venue l’explication finale tant attendue par les amateurs de vélo entre les deux nouveaux rivaux : Paul Seixas et Tadej Pogacar. S’il a d’abord tenu tête dans la côte de La Redoute, le Français a finalement craqué dans la Roche-aux-Faucons après un énième assaut du Slovène. À seulement 19 ans, il a une nouvelle fois ébloui la planète cyclisme.

Après une telle bataille, Paul Seixas a certainement fait son choix concernant une participation sur le Tour de France. Il y a une revanche à prendre, après tout.

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