Lyon : le dernier agresseur de Théo reconnu coupable, "nous avons obtenu ce que nous voulions", confie sa mère

Au terme de l’audience qui s’est tenue ce mercredi au tribunal pour enfants de Lyon, le dernier mis en cause dans l’agression de Théo, survenue le 31 janvier, a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger.

"Nous sommes contents. C’est une très bonne chose pour mon fils." À la sortie de l’audience qui s'est déroulée ce mercredi 10 juin au tribunal pour enfants de Lyon, Florence, la maman de Théo, ne cache pas son soulagement. Le dernier mis en cause dans l’agression de l’étudiant survenue le 31 janvier dans le 7e arrondissement, a, en effet, été reconnu coupable de "non-assistance à personne en danger". Une peine assortie de mesures éducatives et de travaux d’intérêt général. Âgé de 15 ans, l’adolescent était jusqu’alors inconnu des services de police. Sa peine sera prononcée le 21 janvier 2027, comme le prévoit la loi pour les mineurs.

Les autres suspects, âgés de 14 à 17 ans, avaient déjà été reconnus coupables le 19 mai. Quatre pour "vols et violences", un pour "non-assistance à personne en danger" et un pour "recel de vol". Leurs peines seront, quant à elles, connues le 15 décembre prochain au terme d’une seconde audience.

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"Nous avons eu des excuses"

"Nous avons des réponses, mais surtout, nous avons eu des excuses", confie Florence. "Nous avons obtenu ce que nous voulions, poursuit-elle, mais nous devons encore attendre le mois de janvier pour connaître sa peine. La lenteur de la justice est difficile à vivre." Selon l’avocat de Théo, Me Boudjemaa, le mis en cause était surtout "un peu perdu" durant l'audience, se rendant compte des faits qui lui étaient reprochés "sans vraiment s’en rendre compte." Il ajoute : "Il avait peur de passer pour une balance auprès de ses amis."

Malgré l’âge et la vie personnelle "assez dramatique" du jeune homme, Florence le rappelle : "Il ne faut pas oublier qui est la victime dans l’histoire. C’est d’ailleurs la stratégie adoptée par son avocate qui a cherché à minimiser les faits en raison de son âge." Une seconde audience concernant les intérêts civils se tiendra le 8 avril 2027. 3 000 euros, ainsi que le remboursement des frais d’avocat, ont été demandés par la famille de Théo au titre de préjudice moral.

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