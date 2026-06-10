Lyon Saint-Exupéry, meilleur aéroport de France selon un classement

Selon le classement AirHelp 2026, l'aéroport Lyon Saint-Exupéry est le mieux classé de France. Il occupe la 102e place mondiale, devant Paris-Orly.

Lyon Saint-Exupéry serait le meilleur aéroport de France. C'est ce qu'affirme le classement de l'entreprise new-yorkaise Airhelp. En revanche, c'est plus compliqué à l'échelle internationale, où la plateforme lyonnaise se situe à la 102e, relate le Progrès. L'aéroport de Paris-Orly, deuxième site français, lui emboite le pas avec une 108e place. A noter que ce baromètre est établi sur trois critères, dont la ponctualité qui compte pour 60 % de la note.

S'en suivent ensuite l’expérience des passagers, et les services et confort proposés, qui comptent chacun pour 20 %. Ces critères favorisent ainsi les plus petits aéroports. Avec 10,5 millions de passagers comptabilisés en 2025 à Saint-Exupéry, contre 34,9 millions à Paris-Orly, la logistique est moins lourde pour le site lyonnais.

Tout en haut du classement, l'aéroport de Panama devance celui de Fortaleza au Brésil, et celui du Cap (Afrique du Sud). Le premier aéroport européen se situe à Bodo Glimt, en Norvège.

Lire aussi : Lyon-Saint-Exupéry mise sur le fret pour changer de dimension



