Actualité
aéroport de Lyon
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry. © ALLILI MOURAD/SIPA

Lyon Saint-Exupéry, meilleur aéroport de France selon un classement

  • par Romain Balme

    • Selon le classement AirHelp 2026, l'aéroport Lyon Saint-Exupéry est le mieux classé de France. Il occupe la 102e place mondiale, devant Paris-Orly.

    Lyon Saint-Exupéry serait le meilleur aéroport de France. C'est ce qu'affirme le classement de l'entreprise new-yorkaise Airhelp. En revanche, c'est plus compliqué à l'échelle internationale, où la plateforme lyonnaise se situe à la 102e, relate le Progrès. L'aéroport de Paris-Orly, deuxième site français, lui emboite le pas avec une 108e place. A noter que ce baromètre est établi sur trois critères, dont la ponctualité qui compte pour 60 % de la note.

    S'en suivent ensuite l’expérience des passagers, et les services et confort proposés, qui comptent chacun pour 20 %. Ces critères favorisent ainsi les plus petits aéroports. Avec 10,5 millions de passagers comptabilisés en 2025 à Saint-Exupéry, contre 34,9 millions à Paris-Orly, la logistique est moins lourde pour le site lyonnais.

    Tout en haut du classement, l'aéroport de Panama devance celui de Fortaleza au Brésil, et celui du Cap (Afrique du Sud). Le premier aéroport européen se situe à Bodo Glimt, en Norvège.

    Lire aussi : Lyon-Saint-Exupéry mise sur le fret pour changer de dimension

    à lire également
    Trans hip-hop Express
    Les sélections régionales du Hip Hop Talents se tiendront à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    aéroport de Lyon
    Lyon Saint-Exupéry, meilleur aéroport de France selon un classement 16:06
    Trans hip-hop Express
    Les sélections régionales du Hip Hop Talents se tiendront à Lyon 15:40
    Culture : Le TNG fait la fête pour finir sa saison 15:16
    Nespresso va fermer son centre de relation clients à Lyon, 128 postes menacés 15:08
    "Un blocage politique" : à la Région, les Ecologistes tâclent l'exécutif sur l'absence de mise à jour du schéma d'aménagement des territoires 15:00
    d'heure en heure
    Emploi travail recrutement
    Emploi : les effectifs intérimaires en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes 14:35
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Près de Lyon : un motard contrôlé à 167 km/h sur une route limitée à 70 km/h 13:53
    À Lyon, la tendance est similaire. Les prix ont chuté de -6,3 %, passant de 4 975 euros à 4 716 euros le m2. immobilier #W.Pham
    Lyon est la troisième ville la plus chère de France pour acheter un T3 13:20
    Salamandre
    Des fossiles vieux de 78 millions d'années révèlent les origines des salamandres européennes 13:02
    Air Fryer
    L'Air Fryer est-il en train de devenir le nouveau micro-ondes ? 12:50
    Escapades culturelles : un été festivalier dans la Drôme 12:22
    Chocs, surchauffe, chargeur : A Lyon, Assurance Prévention sensibilise sur les risques des batteries lithium-ion 11:59
    Plan mobilités de la Métropole de Lyon : les Écologistes s'inquiètent d'une "dégradation de l'existant" 11:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut